Declaración de conflicto “sorprendió” en la IM, que “confía” en que no se tomarán medidas

Adeom se declaró en conflicto este jueves ante lo que consideraron una "tomada de pelo" por parte de la administración de Christian Di Candia. Los funcionarios señalaron que la IM les "retiró" once camiones recolectores de basura con la "promesa" de Di Candia de que serían devueltos.

"Apostamos durante un buen tiempo al dialogo, concurrimos a todas las comisiones tratando de evitar la privatización del sector Contenedores, pero la IM comenzó su pliego licitatorio. Nos sacaron once camiones, y, a pesar de que el intendente se había comprometido a que nos los iban a devolver, terminó sucediendo lo que decía Puntigliano (Fernando, director de Desarrollo Ambiental): eso no fue así", dijo Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom en una conferencia de prensa.

El anuncio de Adeom "tomó por sorpresa" a la administración montevideana. El intendente Di Candia dijo este jueves que "hace falta madurar en el diálogo" para encontrar una salida, a pesar de más de 50 reuniones bipartitas.

El jerarca señaló, en declaraciones a Radio Universal, que la Intendencia fue "bien clara" ante el planteo de los trabajadores: "Nosotros esperaremos los resultados de la licitación para ver cuál es la propuesta de los privados".

El intendente dijo seguir "apostando con fuerza" a la negociación para "mejorar los servicios de limpieza de toda la ciudadanía".

En diálogo con Montevideo Portal, el director de Gestión Humana, Eduardo Brenta, reafirmó la "sorpresa" de esta declaración del conflicto, aunque comentó que la situación "no varía en nada". "Los temas se van a seguir analizando en negociación", apuntó, y remarcó que en este último tiempo hubo 55 reuniones bipartitas.

"Tomamos la declaración como tal, como un dato, pero no creemos que cambie el relacionamiento. Nos sorprendió, pero no altera en nada, aunque confiamos en que no se tomen medidas", señaló.

Montevideo Portal