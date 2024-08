De dar a ser la notica: el efecto Blanca Rodríguez y su salida de la “caja de vidrio”

Política

Apenas unos minutos pasaban de la hora 19 cuando pasó de dar la notica a serla. Blanca Rodríguez, después de conducir por más de 30 años Subrayado y entrar a los hogares de miles de uruguayos a través de la “caja de vidrio”, como la definió, personificó con su llegada a la política partidaria el principal cimbronazo mediático y político de lo que va de la campaña electoral.

Fin a los rumores, a las confirmaciones y especulaciones. Allí estaba, junto a José Mujica, Alejandro Pacha Sánchez y Lucía Topolansky. Blanca Rodríguez, en la Huella de Seregni. Ahora, en horario central en la pantalla de todos los noticieros de la televisión nacional.

La principal sede del Frente Amplio estaba abarrotada de periodistas, dirigentes y militantes en un acto que transmitía “emoción”, “alegría”, “sensibilidad” y “épica” política, dijeron algunos de los presentes, reivindicación calificativa que harían posteriormente el expresidente durante su discurso y también la ahora dirigente de la oposición.

“Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas. A partir de hoy me voy a dedicar a encontrar la respuesta”, resumió la comunicadora en lo que fue su desembarco “oficial” a la política partidaria y en particular al Frente Amplio.

Minutos antes, Rodríguez llegó, carpeta negra y lapicera en mano, saludó a la exvicepresidenta, se agachó para besar a Mujica, se quedó a su altura segundos —en un gesto de reconocimiento y aprecio— y con una sonrisa marcada respondió a lo que eran los primeros aplausos de muchos de los que recibiría en la noche de este martes.

“Ahhhh”, atinó apenas a gestualizar con el recibimiento que le dieron los frenteamplistas presentes, en particular los del Movimiento de Participación Popular (MPP), aunque había dirigentes de todas las agrupaciones de la coalición de izquierda.

Cuando se sentó a su lado, Mujica, sabedor como pocos de la construcción política en la concepción más natural del término (formar parte de los asuntos de la polis), le palmeó levemente la cabeza: “Vamooo”.

El expresidente, que por una noche no se llevó los aplausos más potentes de los frenteamplistas, era consciente de la dimensión política que su última gran jugada tendrá en filas del Frente Amplio. A los pocos minutos, desde “Blanca” a “Frente Amplio” ya eran palabras tendencia en la red social X. La comunicadora, a su vez, ya había cambiado su foto de portada en la misma red social.

“Hoy ha sido un día pesado. Ando remontando mis huesos como puedo, pero tenía que estar. La política no es un negocio, la política es una pasión que se tiene o no se tiene. Esta señora de origen cristiano está destapando una vocación que estaba ahí, como una llamita que la alumbró toda la vida. Nos acostumbró, casi nos anestesió durante 30 y pico de años. Estando siempre a las siete”, empezó Mujica su discurso, que fue brevemente interrumpido por Topolansky, provocando las risas y los aplausos de los dirigentes y militantes presentes en un ambiente pleno de regocijo frenteamplista. “Pero este es el mejor Subrayado, el de hoy”, referenció la exvicepresidenta.

“Esto lo manejamos entre tres compañeros. A la antigua, porque si no empieza el chismorreo”, resumió Mujica las negociaciones que inició hace poco más de un mes para otorgarle a Rodríguez el segundo lugar al Senado en la lista 609, la más votada desde 2004.

Él, el histórico líder del MPP, se guardó y encargó de ser quien informara el lugar que ocuparía la exconductora de Subrayado en la lista de su agrupación política.

“Blanca”

Ante un público expectante y cautivo, el primero en hacer uso de la palabra fue el senador Sánchez, coordinador de campaña de Yamandú Orsi y la fórmula frenteamplista también compuesta por Carolina Cosse.

Apenas Sánchez pronunció “Blanca”, se sucedió una nueva ola de aplausos y arengas desde la tribuna. Así, fue el turno de Topolansky, quien valoró la apertura del Frente Amplio.

“La puerta del Frente nunca tuvo cerrojo. Eso fue un ADN desde que se fundó. La palabra Amplio quiere decir muchas cosas. Unidad en la diversidad que fue la consigna inicial, tiene una vigencia total. Por tanto, acá siempre va a faltar gente. Las causas quedan, los personajes pasamos”, valoró la dirigente del MPP, reconocida por su capacidad articuladora en el Senado.

A su turno, Rodríguez demostró su potencial político apenas expresó las primeras palabras. Su voz, sin visual, apenas se amplificó por primera vez en la Huella de Seregni contaba con dos cualidades claves como punto de partida del quehacer político: familiaridad y cercanía.

“Bueno, buenas noches a todos, es un gusto que estén aquí”, fue suficiente para disparar el primer aplauso de que duró 20 segundos y fue uno de los varios por venir.

Durante su oratoria, la comunicadora que ahora se enfocará en la actividad política, manifestó estar “muy feliz” por el momento en que se da su “ingreso formal — gesticula con ahínco— al Frente Amplio”.

“Que eso ocurra en esta casa, por la huella de Seregni. Y con el estímulo, el apoyo y la invitación paciente, persistente y convincente del expresidente Mujica —le toma el brazo— que además tenemos la alegría nos esté acompañando hoy. Y de Lucía Topolansky. A ambos se los debe responsabilizar, culpar o por lo que fuere de que yo esté aquí”, comenzó Rodríguez.

La exconductora manifestó que llegaba a la política [partidaria] porque está convencida de que es “la mejor herramienta para trabajar, cambiar y modificar la realidad”.

Frente a amigos y familiares, valoró la “sana convivencia democrática” y su característica de que por más que vaya en lista 609, llega como “frenteamplista independiente”, lo que demuestra “que el Frente realmente es Amplio”, como rezaba el slogan a su espalda.

Durante su discurso, que duró 15 minutos y generó gestos de convicción satisfactoria entre los militantes presentes, Rodríguez resumió sus principales temas de interés: las mujeres, los niños y las niñas del Uruguay, la educación, el nivel del debate político, la lealtad a las instituciones, la inmigración, la lucha por Verdad y Justicia, entre otros.

“La educación salva vidas. Llegó aquí como madre que conoce las preocupaciones que tienen las familias uruguayas a propósito de lo que puede llegar a ser el futuro de sus hijos. Ojalá este lugar nos permita con acciones atemperar esas preocupaciones. Llegó hasta aquí como feminista e hija de inmigrantes. Estaré vigilante con los derechos adquiridos para que no perdamos ninguno. La educación uruguaya, a la que le debo tanto, fue clave en esta historia. Y por eso quiero devolver y utilizar toda mi experiencia al servicio del país que me dio una educación que fue una escalera. Nos dio una escalera de la que no nos puede bajar nadie. Quiero que todos los niños y niñas del Uruguay se suban a esa escalera”, manifestó Rodríguez, quien es egresada como profesora de literatura en el Instituto de Profesores Artigas (IPA).

Consultada por la prensa, con la peculiaridad de que la primera pregunta provino de un periodista de Subrayado (lo que provocó aplausos y risas generalizadas), Rodríguez respondió sobre su futuro próximo: “Voy a salir a recorrer el país. Voy a salir de la caja de vidrio a encontrarme cara a cara con la gente”.

