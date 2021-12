De Haedo: “El referéndum será una elección a mitad de período, ya algunas cosas se frenan”

Política

“El referéndum (de marzo de 2022) será una elección a mitad de período, de las que no tenemos, porque elegimos todo cada cinco años. Pero sí, será un plebiscito a favor o en contra del gobierno, que ha dado lugar ya a que algunas cosas se frenaran un poco, o se postergaran”, dijo el economista Javier De Haedo en la entrevista de 970 Noticias con César Bianchi.

“No me imagino al gobierno mandando un proyecto de reforma de la seguridad social antes del 27 de marzo. Todo el tema de los combustibles, que es una novela que tiene un episodio nuevo cada fin de mes, es lo mismo. Es evidente que eso está contaminado por el tema del referéndum”, agregó.

El resultado de esa suerte de plebiscito a favor o en contra del gobierno, dijo, derivará en el éxito (o no) de la coalición de gobierno. “El gobierno recibirá un espaldarazo y podrá aumentar la velocidad en sus políticas, o se verá debilitado y algún socio de la coalición pensará ‘esto ya no es tanto negocio para mí, como era antes’ y entonces el gobierno no tendrá mayoría para hacer las cosas que tiene en agenda. O recibe un impulso, o se frena un poco”, resumió.

De Haedo dijo que no es de su autoría el concepto de Factor R en alusión a la influencia del referéndum en el aumento o no de los combustibles a fin de mes. Explicó que fue la ocurrencia de un tuitero tras una intervención del personaje Darwin Desbocatti en FM Del Sol (“el filósofo uruguayo más destacado”, dijo De Haedo), quien suele hablar del Factor D, por la discrecionalidad.

“Se cambió una regla (de fijación de precios del combustible) para darle menos discrecionalidad a la cosa y más transparencia, y a los pocos meses se dejó sin efecto y seguimos con la falta de transparencia y la discrecionalidad. No es por razones fiscales o inflacionarias, como era antes, es por otro propósito político”, dijo De Haedo en 970 Universal.

“Se dice: ‘Hay ganancias extraordinarias porque le vendemos gas oil a UTE que le exporta energía a Brasil’. Pero eso no estaba en la regla. Y en todo caso, una empresa que estaba tan cascoteada… El año pasado, antes de esta fórmula, te postergaban aumentos en aras de preservar la situación de las empresas y las familias en la pandemia. Varios meses subió el petróleo y no se subió el combustible. Y se decía que se perdían 30 millones por mes. Bueno, una vez que tenés suerte y te ganás la quiniela, ¡tapá alguno de los agujeros que te generó ese momento difícil!”, sostuvo.

“A mí no me resultan satisfactorias las explicaciones de esas ganancias extraordinarias, y además no las veo, porque yo sigo los números fiscales (cuánto me pega Ancap en las finanzas públicas) y no veo ningún cambio. En UTE sí, de junio para acá hubo una mejoría de 60 millones de dólares en los números de UTE. Yo en Ancap no veo eso. Pero en definitiva: hice una regla para ganar transparencia y evitar discrecionalidad, y eso al poco tiempo se dejó sin efecto”, concluyó en la entrevista.