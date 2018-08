Daniel Peña dijo que si lo que dicen los audios de Alcántara es verdad, no hay delito

Locales

Peña lamentó que el proyecto de ley que presentó el año pasado para atacar la corrupción en el sector privado no esté en discusión y señaló que la Justicia no puede avanzar en la investigación sobre la AUF porque en nuestra legislación no existen los delitos por los que se lo acusa.

“Si este tema de los audios es verdad y tenemos un soborno o una coima del expresidente de la AUF no tenemos el delito. La Justicia no está investigando eso porque no existe el delito en el Uruguay”, señaló en declaraciones realizadas a Montevideo Portal.

“Están investigando quien mandó los audios y no investigan lo que dice los audios, pero eso es porque lo que dicen los audios en el Uruguay no es delito”, agregó.

Peña explicó que el proyecto está en sintonía con lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción que está homologada por nuestro país.

El proyecto prevé la creación del delito de soborno de funcionarios de organismos internacionales; soborno en la actividad empresarial privada; y uso o utilización indebida de información privilegiada.

Montevideo Portal