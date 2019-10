Política

Daniel Peña: “Los temas internos del PdlG” no van a influir “en los temas del país”

El ex candidato a presidente por el Partido de la Gente Edgardo Novick fue acompañado de su único diputado electo, Daniel Peña, y varios de sus dirigentes, a la sede del Partido Nacional para formalizar su apoyo a la fórmula compuesta por Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón.

Este jueves, el semanario Búsqueda publicó unas declaraciones de Peña donde señalaba que Novick "no tenía hoy la representatividad del partido".

Peña anunció que cualquier acuerdo electoral debe ser refrendado por la Convención del Partido de la Gente.

En diálogo con Montevideo Portal, el diputado (que fue reelecto para la próxima legislatura) dijo que "los temas internos" no van a influir "en los temas del país".

"No voy a hacer más hincapié en temas internos. Yo no me voy del partido, soy del partido. Lo que estoy hablando es que los acuerdos que se hagan deben ser del partido", señaló Peña consultado por las diferencias con Novick.

"Hoy a la reunión en la sede del Partido Nacional concurrió gran parte de la mesa del partido El partido ahora tiene que nombrar a sus autoridades, funcionar como partido, democratizando las decisiones y haciendo todo más amplio", agregó.

El diputado por el Partido de la Gente afirmó que "los temas internos no tienen nada que ver con la posición que vayamos a tomar. Las cosas van a ir pasando en clave de partido".

"Van a haber decisiones de partido, hoy elevaremos un documento de partido en base a los temas que para nosotros son importantes, en un compromiso que quedamos con Lacalle Pou", añadió.

Peña explicó a Montevideo Portal que han "trabajado en profundidad" en temas, "como generación de empleo, reducción de costos del Estado". Además, hizo énfasis en "el sistema de juicios del Estado que le está costando carísimo al país".

Por otro lado, destacó "el compromiso de no subir impuestos y que no vamos a votar ninguna suba de impuestos de aquí en adelante".

"Voy a ser legislador y soy legislador libre de un partido que se va a comprometer en las cosas que le sirvan a la gente", concluyó el diputado del Partido de la Gente.

Montevideo Portal