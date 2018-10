Daniel Martínez es el precandidato con mayor simpatía entre los votantes, según encuesta de Cifra

Política

Este lunes, Mariela Pomiés, directora de la consultora Cifra, presentó en Telemundo la última encuesta de opinión sobre la popularidad de los precandidatos del Frente Amplio.

El sondeo finalizó el 5 de octubre, por lo que no aparece entre los nombres mencionados el de Mario Bergara, ex titular del Banco Central, que el pasado viernes renunció a su cargo y oficializó que competirá por la candidatura a la presidencia.

La consigna fue: "Le voy a mencionar distintos líderes políticos uruguayos, y le pido que me diga si le despiertan simpatía o antipatía", y luego se nombraron a los hasta entonces precandidatos.

Ante esa interrogante, Daniel Martínez, intendente de Montevideo, obtiene el 43% de las simpatías, el 18% tiene una valoración neutra, el 30% manifiesta antipatía, y el 9% restante no lo conoce. Su saldo neto es +13.

Carolina Cosse, ministra de Industria, tiene el 31% de las simpatías, el 13% tiene una opinión neutra, al 30% le resulta antipática, y el 26% la desconoce. Su saldo neto es +1.

El ex presidente y ex senador José Mujica recoge el 40% de las simpatías, el 13% de opiniones neutras, el 40% de 45% de las antipatías, y el 2% dice no conocerlo. Su saldo neto es -5.

En tanto, Oscar Andrade, dirigente del Partido Comunista, obtiene el 16% de las simpatías, el 10% de opiniones neutras, el 37% de antipatías y el 37% de desconocimiento por parte de los votantes, y su saldo neto es -21.

En cuanto a la distribución geográfica, el 96% de los montevideanos conoce a Daniel Martínez, y el guarismo en el resto del país el del 87%. Para Carolina Cosse las cifras son 80% y 69% respectivamente; para José Mujica 99% y 97% respectivamente; y para Oscar Andrade, 67% y 60% respectivamente.

La diferencia entre los porcentajes de simpatía y antipatía son de +14 y +12 para Daniel Martínez, en la capital y el resto del país, respectivamente. Para Carolina Cosse los guarismos son +9 y -4 respectivamente; para José Mujica, +2 y -11, respectivamente; y para Oscar Andrade, -18 y -24, respectivamente.



Entre quienes están convencidos de votar al Frente Amplio en las próximas elecciones (31% del electorado, según la última encuesta de Cifra), y entre los que hoy están indecisos (28%), el saldo para Martínez es de +54 y +6, respectivamente. Para Cosse, las cifras son +41 y +1, respectivamente; para Mujica, +72 y -15 respectivamente, y para Andrade +12 y -19, respectivamente.

Montevideo Portal