Daniel Martínez: “Me he convertido en quien está definiendo la interna blanca”

Política

El precandidato frenteamplista Daniel Martínez respondió este sábado a las recientes declaraciones de los precandidatos del Partido Nacional Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou. Larrañaga afirmó que "Martínez no sabe" de seguridad y el líder de Todos criticó la intención de su contrincante de mantener o incluso aumentar los impuestos ante un eventual gobierno.

"Me causa gracia que me he convertido en quien está definiendo la interna blanca, porque los principales candidatos a ganar la interna blanca están dedicando tanto tiempo en comentar o interpretar las cosas que yo digo", afirmó Martínez a la prensa. "Nunca lo hubiera esperado, es una situación un poco rara", confesó.

El precandidato con mayor intención de voto según las últimas encuestas destacó la "tolerancia" en la interna de su partido y llamó a los demás a "conversar en un clima de respeto" y a "aclarar cada uno lo que dice sin necesidad de que alguien más lo interprete".

"Cuando estén definidos los candidatos habrá oportunidad de armar debates donde la gente pueda tener un elemento más a la hora de tomar sus decisiones", manifestó.

Por otro lado, consultado sobre la gestión del Frente Amplio en sus tres gobiernos, el ingeniero expresó: "A mí no me preocupan los errores, yo los he tenido en mi vida privada y empresarial; lo que me preocupa es cuando uno no reconoce los errores o no trata de entender qué pasó. Nosotros estamos defendiendo lo hecho, no por casualidad Uruguay hoy, en el medio del descalabro internacional y regional, ha seguido creciendo".