Críticas a aerolínea por resolver ataque racista trasladando a la víctima

Internacionales

El desagradable episodio ocurrió el viernes en un aparato de la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair. Allí, un individuo insultó a voz en cuello a una mujer negra, indignado porque le había tocado sentarse junto a ella.

"No quiero sentarme junto a tu cara fea, tu puta cara fea", espeta el agresor, cuya conducta fue registrada en video. "No me hables en un idioma extranjero, puta vaca fea", prosiguió ate la pasividad de la mayoría de los pasajeros.

Las críticas a la aerolínea arreciaron luego de que la filmación se divulgara en las redes, junto a la información de que la empresa había resuelto el problema de la forma más injusta: acatar las exigencias del sujeto racista y cambiar de asiento a la víctima, una mujer jamaiquina de 77 años, con problema de movilidad debido a la artritis.

Tras la viralización del video, Ryanair se refirió en su cuenta de Twitter al incidente. "Somos conscientes de este video y notificamos el caso a la policía de Essex", manifestó la empresa.

Montevideo Portal