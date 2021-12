Cosse y el aumento del boleto: “No está en agenda por ahora” y se analizará este mes

Economía

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, brindó una rueda de prensa en el marco de la votación interna para definir quién presidirá el Frente Amplio, que se está celebrando este domingo. En concreto, la jefa departamental fue consultada sobre el aumento del boleto en la capital.

Según dijo, las autoridades todavía “no lo han analizado”, lo cual no quiere decir que “siempre tengan que analizar eso”. “No por el hecho de que tengamos que analizar el aumento del boleto, sino porque monitoreamos cómo va todo el sistema de transporte”, indicó Cosse en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

En esta línea, la frenteamplista recordó que hace más de seis meses presentaron ante el Poder Ejecutivo un documento con diez propuestas para la “reactivación económica”, en donde dos de ellas estaban dirigidas a mantener y reducir el precio del boleto.

“Una estaba dirigida a construir un parque metropolitano alrededor de lo que va a ser el tren y otra dirigida a la generación de dos corredores verdes, dos corredores de 8 de Octubre hasta Pando y de Avenida Italia hasta el Pinar, que incluían unidades eléctricas para 160 pasajeros”, comunicó.

“Quiere decir que con esto no solo le vamos a disminuir drásticamente el transporte a las personas, vamos a hacer un gran aporte al medioambiente porque no solo se va a dejar de consumir el 16% del gasoil que consume el sistema de transporte público, sino que además vamos a traer más usuarios al transporte público. Más usuarios es precio del boleto igual o menor. Entonces, el proyecto de infraestructura como los que presentamos son ganar - ganar por todas las puntas. No he tenido respuestas, pero no vamos a bajar los brazos”, agregó.

Finalmente, reiteró que aumentar el precio del boleto “no está en agenda” por ahora, pero informó que comenzará a analizarse en diciembre. “Vamos a empezar a analizar ese tema, todo depende de cómo funcione todo”, concluyó.