Cosse tras el 8M: “La noticia es que la mayoría de las mujeres marcharon con esperanza”

El fiscal Carlos Negro está investigando "de oficio" la vandalización que sufrió la fachada de la iglesia del Cordón el pasado viernes, durante la marcha del 8M, cuando algunas militantes feministas lanzaron pintura y mancharon con ella las paredes de la iglesia. El episodio fue arduamente comentado en las redes, generando comentarios políticos.

La precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse dijo que lamenta "profundamente" que "siempre haya alguno o alguna que se sale de lo que plantea la inmensa mayoría", en relación con la pintura que algunas militantes feministas arrojaron contra la iglesia del Cordón durante la marcha del 8M.

"La noticia es la multitudinaria cantidad de gente que se suma en Montevideo y en el interior. Todo lo que se salga de eso e incite al odio y a la polarización yo lo condeno", señaló en declaraciones a Telemundo.

Para Cosse "nada que invite al odio nos va a hacer bien": "Ayer para mí la noticia es que el 99,99 % de las mujeres que estaban ahí lo hicieron marchando con esperanza, con una actitud de querer avanzar pero en paz y con la mano tendida. Y no las pocas o pocos que no sé de dónde son y tuvieron actitudes que yo condeno", reiteró.

Su lugar en las encuestas:

La precandidata está en un segundo lugar en la intención de voto dentro del partido de gobierno, según la última encuesta de Cifra. Estos datos sugieren que el intendente de Montevideo ganaría la interna con un 46 %, mientras que Cosse se mantendría en segundo lugar con un 27 % de intención de votos.

Este sábado, la ex ministra de Industria dijo que considera las encuestas como un "elemento de análisis de la realidad", aunque señaló que no es el único. "Hay otras maneras de medir la realidad, y también está la propia realidad: yo siento un gran apoyo de la gente, de frenteamplistas de a pie, de frenteamplistas independientes, gente sectorizada y no sectorizada", dijo en declaraciones a Telemundo.

Cosse apuntó que el apoyo que recibe en la calle es el "termómetro" al que le tiene que prestar más atención. "Los demás indicadores son pasibles de revisar metodología. No me voy a meter en eso, pero con la reacción de la gente en la calle siento un gran apoyo", remarcó.

Montevideo Portal