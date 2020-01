Cosse puso su nombre “a disposición” para ser candidata a la IM: apoyo de PS es un “honor”

Política

La ex ministra dijo que le “entusiasma” hacer de Montevideo una “ciudad integrada” y evitó hablar de una posible candidatura de Martínez: "No voy a entrar en telenovelas".

La senadora electa Carolina Cosse se reunió este miércoles con la departamental de Montevideo del Frente Amplio, y puso su nombre "a disposición" para ser manejado en el próximo plenario, en el que se decidirán las tres candidaturas que competirán en las elecciones departamentales de mayo.

Cosse, que ya cuenta con el apoyo del Partido Socialista, aguarda que en las próximas horas se oficialice el respaldo del Partido Comunista y de Casa Grande.

Para la ex ministra, es un "honor" que el PS la haya respaldado y evitó hablar de una posible marcha atrás de Daniel Martínez, quien a pesar de anunciar que no sería candidato en las últimas horas se abrió una puerta.

"He tomado la decisión de poner mi nombre a disposición, no soy una persona de hacer cosas a medias, me he tomado unos días para meditar y reflexionar. Me han hablado una buena cantidad de personas. En mi trayectoria hay una conjunción de experiencia política y de gestión", dijo.

La electa senadora dijo que le parece "importante" que el Frente Amplio triunfe en Montevideo, no solo para el partido "sino para los montevideanos y montevideanas".

"Creo que con todo lo que se ha hecho tenemos el desafío de soñar y hacer realidad el sueño de una Montevideo integrada", comentó.

A la ex ministra le consultaron sobre la posibilidad de que, finalmente, Martínez sea candidato a la Intendencia, y respondió que prefería "no entrar en la telenovela". "Lo último que sé es que había decidió no participar en las elecciones, es un tema personal. No soy de hablar de los demás", señaló

"Para mí es un honor que el Partido Socialista me apoye", recalcó.

Cosse comentó que Montevideo deberá estar "cerca de la gente" y señaló que hay una "excelente base de trabajo", realizada por las diferentes administraciones frenteamplistas, "para lograr una Montevideo integrada y cercana".

"Tenemos que construir una ciudad limpia, iluminada, cercana. Tenemos la verdadera posibilidad de democratizar la calidad urbana", señaló.

Montevideo Portal