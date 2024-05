Cosse planteó “restituir” los consejos de Primaria y Secundaria de forma “urgente”

Elecciones 2024

La precandidata frenteamplista Carolina Cosse se refirió este lunes a su plan de gobierno, llamado Plan País, presentado el pasado martes en el Teatro El Galpón.

“Dentro de las medidas urgentes, hay varias que tienen que ver con normativas, con leyes”, sostuvo en el programa Uruguay elige (VTV), y destacó la importancia de realizar cambios “referentes al lavado de activos” sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

“También restituir los consejos de enseñanza Primaria, Secundaria y Media. Entendemos que en la atención y la soledad en la que están los docentes, hay que volver para atrás”, agregó.

Además, se refirió al “control de armas” y a la Ley nº 19.247, y dijo que “cada dos años se vota la prórroga de la vigencia del artículo” por solicitud del Poder Ejecutivo. “No vamos a pedir más que se prorrogue”, señaló en ese sentido.

“Si hubiera alguna [propuesta] que precisara algún marco normativo, yo no descarto una Ley de Urgente Consideración”, aseguró. “Tabaré [Vázquez] mandó una LUC por algo urgente, no mandó 500 artículos”, manifestó, en referencia a la LUC del actual gobierno.

Consultada sobre el plebiscito del Pit-Cnt, respondió: “Yo no me voy a pronunciar porque creo que no me tengo que apurar, hay tiempos que tengo que respetar”.

“No considero saludable para el Frente Amplio discutir a través de los medios”, aseguró.