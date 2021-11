Política

Cosse no irá a la Junta Departamental; “se cree impune, pero no lo es”, dijo edil blanco

La intendenta de Montevideo (IM), Carolina Cosse, fue citada a la Junta Departamental para el próximo lunes a las 15:00. El motivo de la convocatoria es tomar conocimiento acerca de la custodia actual de la intendenta y el resto del Cuerpo de seguridad, la desactivación de los rastreadores de vehículos oficiales y las distintas contrataciones realizadas desde su asunción hasta la fecha.

Sin embargo, Cosse anunció que no concurrirá a dicha jornada, según informó el edil del Partido Nacional Diego Rodríguez —quien presentó la moción para que asistiera en primer lugar—. “Es evidente que no le gusta el control y por algo no da la cara”, tuiteó el curul y añadió que la jerarca de la comuna “se cree impune, pero no lo es”.

La intendenta Cosse anunció que el lunes no concurrirá a la Junta Departamental ante nuestra citación. Es evidente que no le gusta el control y por algo no da la cara. Cómo dice el refrán, “si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer”. Se cree impune, pero no lo es. — Diego Rodríguez (@Diego__RS) November 5, 2021

Asimismo, desde la Intendencia confirmaron a Montevideo Portal que Cosse no asistirá a la Junta. En su lugar, sí irán Olga Otegui, secretaria general de la comuna; Daniel González, prosecretario, y Jorge Mesa, director del área de Gestión Humana y Recursos Materiales.

Según justificaron desde la IM, de acuerdo con el artículo 285 de la Constitución, quien esté al frente del organismo podrá hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva ante un llamado a Sala de la Junta Departamental.

