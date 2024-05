Cosse derogaría ley de medios de la coaliación: “Huele a censura” y “perjudica” a Antel

Elecciones 2024

Montevideo Portal

La precandidata frenteamplista Carolina Cosse se refirió a la ley de medios votada por la coalición de gobierno esta semana en el Senado, que ahora volverá a Diputados con modificaciones, entre las que se encuentran un aditivo sumado por Cabildo Abierto que generó debate incluso dentro del oficialismo.

En una rueda de prensa en Cerro Largo, Cosse dijo que derogaría la norma si ella fuera electa presidenta, en caso de que se apruebe.



“Podría decir que me merece sorpresa, pero lamentablemente ya nada me sorprende. Hay un aspecto formal que no es menor, y no es nada menor, porque muchas veces la forma hace al contenido. Tanto se habla de cruzar límites, y me parece que el Parlamento tuvo una jornada triste porque presentar de sorpresa una ley de medios parece por lo menos un apresuramiento que llama poderosamente la atención”, dijo la precandidata.

Cosse afirmó también que “es una ley que está perjudicando a Antel”. Según señaló, “sin ningún motivo se está abriendo el mercado de internet fijo y esto va rumbo a abrir la fibra óptica”. “Esto es como si la Coca-Cola permitiera en las heladeras que instala que uno le pusiera una Pepsi. Es horadar toda la inversión pública que se hizo”, agregó.

Además, sostuvo que le “preocupa mucho una perforación a la libertad de expresión”.

Cosse apuntó así al aditivo impulsado por Cabildo Abierto, que busca establecer condiciones para los contenidos emitidos. “¿Por qué está ese artículo que huele a censura? ¿En función de qué acuerdo está eso? Ese artículo puede amparar cualquier tipo de denuncia contra los periodistas”, cuestionó.

Montevideo Portal