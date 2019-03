Corte Electoral aclara una vez más: extranjeros arribados recientemente no votarán

Locales

Se trata de una información falsa y de corte xenófobo que circula a menudo en las redes sociales: inmigrantes venezolanos arribados al país luego de escapar de la crisis que vive actualmente su país, recibirían de forma casi inmediata la credencial cívica y votarían en los próximos comicios nacionales.

El rumor suele agregar que esta "entrega precoz" de credencial cívica obedece a un plan oficialista para obtener votantes. Sin embargo, a la luz de la actual coyuntura, cuesta imaginar a venezolanos opositores a Nicolás Maduro con muchas ganas de votar al Frente Amplio en Uruguay.

Otra versión del rumor se refiere a ciudadanos cubanos, que son "importados" de su tierra con el fin de dotarlos rápidamente de credencial y hacerlos votar.

Más allá de que estos rumores han sido siempre desmentidos y nuca comprobados, hace falta recordar (una vez más) que la Constitución del Uruguay impide tales prácticas.

Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral, repasó en declaraciones al noticiero Informe nacional emitido por Radio Uruguay, los requisitos que cualquier extranjero debe cumplir antes estar facultado para emitir voto en nuestro país.

Penco explicó que aquellos extranjeros que tengan familia constituida en Uruguay, profesen un oficio o arte o tengan capital de giro, podrían aspirar a la ciudadanía en un plazo de tres años. Quienes sí tengan familia constituida pero no cumplan los demás requisitos, deberán permanecer por lo menos seis años.

Si embargo, la historia no termina allí. Penco explica que "la obtención de la carta de ciudanía no habilita de forma inmediata al voto". Por el contrario, luego de su expedición deben pasar otros tres años. En resumidas cuentas, el plazo mínimo de permanencia en el país para que un extranjero avecinado al Uruguay pueda sufragar, es de seis años. Por ello, resulta imposible que inmigrantes arribados de manera reciente lo hagan.

Penco señaló que la cantidad de ciudadanos legales en Uruguay "no es significativa", por lo que incluso estando habilitados para votar, no cumplirían un rol desequilibrante.



Además, el funcionario subrayó que, si bien la mayoría de los inmigrantes tramitan la carta de ciudadanía en cuanto tienen la ocasión, no todos muestran el mismo interés respecto a la credencial cívica.

Montevideo Portal