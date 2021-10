Coordinadora de ollas reclamó, Martín Lema ofreció reunión y la rechazaron por “demagogia”

Política

Coordinadora popular y solidaria ollas por vida digna (CPS) se manifestó en el mediodía de este viernes en la avenida 18 de Julio esquina Javier Barrios Amorín, frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) “para hacer visible la tarea que llevan adelante las ollas populares en los territorios, y que nadie se haga el desentendido”, dijo Esteban Corrales, uno de los organizadores de la protesta, a Montevideo Portal.

“También queremos denunciar el rol ausente que ha tenido el Estado, el gobierno, en todos estos meses, en todo este año, al respecto de lo que es la tarea solidaria y desinteresada que las ollas populares llevamos a cabo. Estamos hablando de 300 colectivos organizados que tenemos que bancar la comida para decenas de miles de personas. Eso nos obliga a interpelarnos, a pensar qué tipo de sociedad construimos y en qué tipo de sociedad estamos viviendo”, aseguró el integrante de CPS.

“Nosotros recibimos a través del Mides, vía una organización que se llama Uruguay Adelante, que terceriza los aportes, determinada cantidad de insumos, que no cumplen en cantidad lo que se necesita. Y en cuanto a su calidad, dejan mucho que desear. Han circulado en los últimos días fotos de lo que entiende el gobierno que tiene que comer una persona cuando necesita proteínas: gallinas podridas, machucadas, golpeadas, una cosa espantosa. Eso es lo que el gobierno destina a las ollas populares. No cubre en cantidad ni en calidad y es un desastre”, planteó Corrales, en referencia a la foto que se viralizó de tres gallinas que fueron entregadas por Uruguay Adelante a las ollas, lo que fue criticado por el sociólogo Juan Pablo Labat, quien fuera director de Evaluación y Monitoreo del Mides durante el anterior gobierno.

Durante la protesta frente al Mides, la directora territorial departamental de Montevideo en Mides, Carolina Murphy, se acercó a los manifestantes y les propuso una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, la que fue rechazada. A su vez, Corrales catalogó la propuesta como “demagógica”.

Desencuentro

Murphy contó a Montevideo Portal qué fue lo que pasó en el mediodía de este viernes: “Vimos que estaban manifestándose algunos integrantes de la Coordinadora popular y solidaria de ollas, entonces el ministro me pidió que cruzara y hablara con ellos, que les transmitiera su invitación a reunirse con él, y así lo hice”.

Durante el transcurso de la emergencia sanitaria, por el trabajo que hemos hecho, conozco a algunos de los referentes y a algunos de los que están en las ollas. Crucé y hablé con algún referente de las ollas, les transmití la invitación del ministro para reunirse con él, pero lamentablemente no aceptaron. Me transmitieron que no, así que lamentablemente la reunión no se pudo concretar. Calculo que esa podía haber sido una instancia de diálogo importante, para intercambiar, ya que estaban manifestándose. Tampoco nos solicitaron otra nstancia. Nos transmitieron que era una resolución del plenario: que se había conversado en el plenario y habían resuelto que en caso de que fuéramos hasta la manifestación y les transmitiéramos la posibilidad de una reunión, tenían que negarse. Estaban mandatados. Entendemos que era importante que se diera el diálogo y somos respetuosos de las definiciones que se dan de esa manera, y de las formas de representación que entienden deben de tener”, agregó la directora territorial departamental de Montevideo en Mides.



La propuesta de reunión fue considerada de otra manera por los manifestantes. “Nosotros, contrariamente a lo que se ha dicho, a mitad de julio pedimos una reunión con las autoridades, entregamos una evaluación de lo que ha sido el convenio con Uruguay Adelante y nunca se nos tomó en cuenta”, dijo Corrales. “Nosotros estamos organizados, nos sustentamos, nos ayudamos, somos mucha gente trabajando en esto y creo que deberíamos ser escuchados de otra manera”, agregó.

“El hecho de que decenas de miles de personas coman en ollas populares tendría que ser tenido en cuenta y estar en la primera agenda del gobierno. Nosotros hoy veníamos a manifestarnos. Fuimos formalmente, pedimos una audiencia con el ministerio, y no se nos recibió. ¿Qué podíamos hablar nosotros en este momento? Nosotros pedimos ámbitos formales para esto”, aseguró uno de los voceros de la coordinadora.

“Lo que hizo la señora fue un acto demagógico. Venir acá a cruzar, a mostrarse, cuando no nos recibió, es un acto de una profunda demagogia. No es serio y se toma el pelo a la enorme cantidad de gente que lleva adelante las ollas en los distintos barrios”, sostuvo.

Los organizadores de la manifestación estiman que unas 500 personas participaron de la protesta de este viernes y destacan que hay un antecedente: la movilización del 17 de agosto pasado que reunió a miles de personas en Plaza Independencia.

Las autoridades del Mides prefieren recordar otras instancias, en particular la reunión que mantuvo Murphy con la coordinadora. “Algunos de los planteos que realizaron tienen que ver con lo que coordinamos desde la dirección departamental. Los hemos recibido con Karina Goday, directora de jurídica del ministerio. Luego, tuvimos una instancia de devolución de los planteos que realizaron”, concluyó.

La jerarca compartió en Twitter su lamento porque los manifestantes rechazaron la reunión con el ministro.

