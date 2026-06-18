Contador estuvo preso por 691 días por lavar dinero pero era inocente, según la Justicia

Montevideo Portal

La Justicia condenó al Estado a pagar más de US$ 80.000 a un escribano que estuvo preso por 691 días por un presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico en calidad de coautor.

El profesional, según informó FM Gente en su momento, estuvo preso en la Cárcel Central, el ex Comcar y el Penal de Libertad. Tras la correspondiente apelación por parte de la defensa del profesional, la Justicia entendió que correspondía la absolución del delito por el que se acusó y por el que estuvo preso.

El hombre decidió elevar una demanda contra el Estado, bajo el entendido de que estuvo preso de manera injusta dado que fue inocente. En la sentencia, de primera instancia, se condenó al Estado a pagar $ 756.000 y US$ 69.000, según el documento al que accedió Montevideo Portal.

La condena del escribano se dio en el marco de la Operación Campanita, que resultó con abogados condenados. Se trataba de una banda de narcos que ingresaba cocaína y otras sustancias al país.

El contador quedó envuelto en la investigación luego de participar en la compraventa de una casa que fue abonada con dinero proveniente del narcotráfico. Quien estaba detrás de la banda era un ciudadano colombiano, llamado Alexander Pareja, quien en tres años blanqueó un total de US$ 50 millones.