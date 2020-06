Conductor de La Mesa de los Galanes pidió disculpas a los riverenses tras cuplé

Locales

"Podríamos discutir sobre los límites del humor, pero no es mi estilo ponerme en el lugar de víctima cuando no lo soy", dijo Diego González.

El abogado y exdiputado del Partido Nacional por el departamento de Rivera, Fernando Araujo, presentó una denuncia penal contra los conductores del programa La mesa de los galanes de la emisora Del Sol FM (Rafael Cotelo, Jorge Piñeyrua, Pablo Fabregat, Diego González, Camilo Fernández, Pablo Aguirrezábal y Gonzalo Eyherabide) tras el cuplé realizado por Campiglia, el personaje que encarna Rafael Cotelo.

En el espacio, Campiglia, conocido por sus insultos y chistes verdes (y que fue definido por el propio Cotelo9 como "la representación de lo peor del barrio"), canta sobre los riverenses y la Covid 19.

Uno de los conductores, Diego González, adelantó el pedido de disculpa formal que harán este lunes en el programa.

"Mañana en el programa vamos a hacer una disculpa más formal, ahora va una personal. Disculpas a todas las personas de Rivera que se sintieron heridas por lo dicho en el programa. El humor no justifica ninguna responsabilidad, sabíamos que era ofensivo, y aún así lo hicimos", escribió.

"Espero acepten esta sincera disculpa, tengo mil excusas para poner, podríamos discutir sobre los límites del humor, pero no es mi estilo ponerme en el lugar de víctima cuando no lo soy. No soy comediante, pero siempre estoy de su lado", concluyó.