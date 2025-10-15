Condenadas dos enfermeras que intentaron comprar un bebé todavía nacido

Judiciales

En las últimas horas, la Justicia condenó a dos enfermeras que habían sido imputadas en junio pasado en Artigas, luego de que se comprobara que ambas habían intentado comprar un bebé todavía no nacido

Tal como informáramos, una de las trabajadoras es uruguaya y trabaja en ASSE, y la otra, de nacionalidad brasileña, se desempeña en una mutualista artiguense.

El caso salió a la luz en mayo pasado, cuando trabajadoras sociales del INAU hacían seguimiento a una joven embarazada de cinco meses. En ese momento, la gestante dijo haber recibido una oferta económica para entregar al bebé cuando naciera. Ambas enfermeras querrían al niño para entregarlo a una tercera mujer, residente en el país vecino

Por el caso también es investigada indagada una abogada, hija de la enfermera uruguaya, quien de momento no recibió ninguna condena.

Según informa Subrayado, las dos condenas se produjeron en juicio abreviado.

La brasileña deberá cumplir una pena de 23 meses de libertad a prueba como autora de tres delitos de apropiación de niños, niñas o adolescentes para adopción. Como medida cautelar, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno por tres meses y realizar tareas comunitarias por seis meses. En tanto, la enfermera uruguaya deberá cumplir 4 meses de libertad a prueba.

Ambas deberán usar tobillera electrónica, pero ninguna irá a la cárcel.