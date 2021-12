Condena de 25 años de prisión para un hombre por femicidio ocurrido en Navidad de 2018

Policiales

La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 2º turno, a cargo del fiscal Raúl Iglesias, obtuvo la condena en segunda instancia de I.B.R. como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado a la pena de veinticinco años de penitenciaría.

En primera instancia se lo condenó como “autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado a la pena de veinticuatro años de penitenciaría, con descuento de la preventiva efectivamente cumplida”. Se computaron como atenuante genérica la primariedad absoluta, la agravante especial por “cometer el acto sobre la persona del concubino o concubina” y las agravantes genéricas de la alevosía y de la nocturnidad.

La decisión fue apelada por la defensa del imputado y por la Fiscalía. Esta última había solicitado la aplicación de la agravante de femicidio y una pena de veintiocho años de penitenciaría. La víctima, María Carolina Vivero Díaz, tenía 25 años. El hecho ocurrió en Parque Rivera en Navidad de 2018.

En su apelación, la Fiscalía sostuvo que el imputado actuó “por odio hacia la víctima, ya que este expresó en la forma de ejecución del delito todo su enojo, bronca, saña, ira, odio; que el imputado ejercía violencia de forma previa al hecho (aunque no existiera denuncia); y que, para el imputado, la víctima no podía dejarlo porque no tenía ese derecho y le pertenecía: a pesar de estar en conocimiento de que ella no quería seguir la relación hace más de un año, él no lo aceptaba, manipulaba de todas las formas para lograr su cometido de seguir ejerciendo dominio y control sobre la víctima”.

La defensa de la víctima también adhirió a la apelación expresando que “en primera instancia se excluyó la condena de homicidio muy especialmente agravado por femicidio a la pena de veintiocho años de penitenciaría y la condena a indemnizar a la víctima, con doce ingresos mensuales del imputado”.

Respecto a la no aplicación del agravante de femicidio, expresó que la sentencia definitiva debe ser revocada por “falta de manejo de la perspectiva de género por parte de la magistrada” de primera instancia; en el ataque “por el número de lesiones, la profundidad de las mismas sumado a como se halló la escena de los hechos cabe presumir la violencia y el odio que se esconde detrás de este accionar”.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno, por unanimidad confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia. Se tuvo por probado que “en la madrugada del día 25 de diciembre de 2018, la madre de la víctima comenzó a sentir gritos que la despertaron. Los mismos eran de su hija quien se encontraba en su dormitorio discutiendo con el hombre; y este comenzó a agredirla con un cuchillo”, informó Fiscalía.

La madre intentó ingresar al dormitorio no pudiendo hacerlo porque el dormitorio se encontraba cerrado por dentro, intentó romper la puerta, pero no lo pudo hacer. Buscó en la desesperación un destornillador para abrirla e ingresar y mientras sucedía, el ahora condenado siguió dándole puñaladas a la víctima que le provocaron la muerte. Desesperada, la madre salió de la vivienda pidiendo ayuda, no encontrando a ninguna persona y allí vio por la ventana al acusado ensangrentado y con la cuchilla en la mano.

Volvió a subir, insistiendo que le abriera la puerta pero el hombre no lo hacía, dejándose ya de escuchar los gritos. Luego el condenado abrió la puerta –previo autoinfringirse algunas lesiones– manifestándole a la madre “salvala”, retirándose del lugar en ropa interior todo ensangrentado dirigiéndose a la casa de sus padres a unas cuadras de ahí.