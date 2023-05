Conaprole cuestionó sindicato por conflicto “poco explicable”, “caprichoso e innecesario”

Política

El presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, afirmó este martes que el conflicto que enfrenta a la directiva de la cooperativa con el sindicato es desde su punto de vista “poco explicable”, y también lo calificó como “caprichoso e innecesario”.

La cooperativa pidió al sindicato que “deponga las medidas arbitrarias” y comenzar una negociación. “Este es un conflicto que lo que ha hecho es que pierdan las partes”, dijo Fernández en una conferencia de prensa, y después agregó que “ninguna empresa puede trabajar en paz en estas condiciones.

La compañía tiene en la actualidad más de un día de capacidad industrial en sus reservas, lo que según su presidente hace “muy difícil” la operativa. Ferández dijo que, si el conflicto se prolonga en el tiempo, puede llevar a que los tambos comiencen a derramar leche, ya que los silos no van a alcanzar para almacenar la materia primera.

Además, sostuvo, Conaprole perdió en tres semanas la venta de un millón y medio de litros de leche larga vida, y negocios en el exterior.

El directivo afirmó que las medidas tuvieron como origen la incorporación por parte de la empresa de una nueva máquina para el envasado de leche largad vida (UHT). Apuntó que hay más de 200 de esas máquinas en la región y 1.000 en el mundo. “Esa incorporación de tecnología lo que hace es ponernos en igualdad de condiciones con los más eficientes del mundo”, afirmó.

La idea de Conaprole es que esa máquina trabaje en la planta de Villa Rodríguez con un padrón de trabajo de 22 personas en dos turnos y medio. El área requería hasta el momento con 32 personas, pero las máquinas fueron discontinuadas por la empresa al considerarlas ineficientes.

La compañía remarcó que los cambios no implicarían pérdidas de trabajo ni de puestos de trabajo, ya que las personas serían relocalizadas en otros sectores.

“En todo el correr del mes de mayo estamos sin poder elaborar leche larga vida, en función de la decisión tomada por el sindicato de no aceptar el padrón que Conaprole propone, que no es más que el padrón con el que opera la máquina en el mundo. Yo me pregunto, ¿si nosotros trabajamos con un sobre padrón quién debería cubrir esos costos? ¿Quién va a comprar un litro de leche que tenga un costo extra? ¿O le vamos a pedir al productor que baje su precio de leche para poder cubrir un padrón excedentario?”, cuestionó Fernández.

Además señaló que la empresa busca “crecer para poner este producto en el mundo”.

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) resolvió el 9 de mayo el inicio ese día del “trabajo a reglamento”, lo que implica no hacer horas extras. “Una vez más se vio frustrada la aplicación de la Cláusula de Paz y de Prevención de Conflicto por parte de Conaprole, manteniendo su posición en torno a innovar en las formas de trabajo e imponer un padrón en el sector UHT sin negociarlo, ni discutirlo. Conaprole, quien tanto reclamó la Cláusula de Paz en el Consejo de Salarios, hoy la incumple”, afirmó el sindicato en un comunicado.

