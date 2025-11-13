Curiosidades

Como una carrera: traficantes eran perseguidos por la policía y lo transmitieron en vivo

Una peligrosa persecución policial, a alta velocidad y por momentos a contramano, fue transmitida en video en vivo y quedó grabada. Lo curioso del hecho es que el registro no fue hecho por la policía, sino por los fugitivos.

El hecho ocurrió el martes pasado en el estado brasileño de São Paulo, concretamente en un tramo de 30 kilómetros en la ruta Euclides de Oliveira Figueredo.

Según consignara el medio local Portal 017, todo comenzó cuando un patrullero de la Policía Militar dio la voz de alto a un coche sospechoso, en el que iban dos personas. Lejos de acatar la orden, el conductor pisó el acelerador y se dio a la fuga.

De acuerdo con el citado medio, la persecución comenzó en la localidad de Andradina y llegó hasta Nova Independência, donde los fugitivos viraron y emprendieron el camino de regreso al punto de partida. Toda la persecución fue a alta velocidad, y, por momentos, los prófugos circularon a contramano. Esa imprudencia hizo que estuvieran a punto de estrellarse con un camión.

Finalmente, el vehículo fue rodeado e interceptado en la avenida Río Grande do Sul. Durante el trayecto, los sospechosos se deshicieron de drogas, las cuales fueron encontradas e incautadas por la policía. Uno de los hombres confesó tener más drogas enterradas en una zona boscosa.

En total, se incautaron 200 gramos de cocaína y 672 gramos de marihuana. Los sospechosos fueron arrestados en flagrante delito de narcotráfico.