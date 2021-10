Colectivos de DD.HH. piden a Lacalle que inste al Ejército a condenar agravios a Caetano

Política

Varios colectivos de derechos humanos expresaron en una carta su apoyo al politólogo e historiador Gerardo Caetano, luego de que el académico fuera agredido verbalmente en diferentes medios.

La asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), el colectivo de ex presos políticos Crysol, la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) respaldaron a Caetano, que tal como informó la diaria participó en una actividad en el auditorio del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES). El citado medio señaló que la expresión en ese evento realizada por Caetano, por las que luego fue agredido y descalificado fue la siguiente: “Ustedes no deben recoger la mochila de aquellos que –utilizando el uniforme de la República– violentaron los derechos de la República. No tienen por qué hacerse solidarios con actos que violentan las reglas fundamentales de vuestras convicciones democráticas”.

Por estas palabras, el coronel retirado Eduardo Ferro, que fue procesado con prisión en abril de este año por la desaparición del militante comunista Óscar Tassino en 1977, publicó una carta de los lectores el jueves pasado en el semanario Búsqueda.

Ferro dijo que Caetano es “un operador de la guerra psicológica”, un “guerrillero de papel” y que tiene de historiador y periodista “tanto como yo de poeta”. Además, calificó la intervención del historiador en el IMES de “gramsciana”, “ocurrente” y de “’historiador’ sesgado total”.

Los colectivos de derechos humanos expresaron su “fraternal apoyo al profesor por su invalorable compromiso por Verdad y Justicia, cuyo aporte e idoneidad han contribuido a la construcción de la verdad histórica”.

“Repudiamos enfáticamente las expresiones vertidas por algunos militares retirados y particularmente la extensa carta (publicada en Búsqueda) del criminal de Estado Eduardo Ferro, finalmente procesado y preso por la detención y desaparición de Oscar Tassino, luego de permanecer fugado en el exterior por años”, agregan.

Además, consideran que “si bien las agresivas y amenazantes misivas, se centran en la persona de Caetano”, los “incluyen a todos quienes luchamos en defensa de los Derechos Humanos; por Verdad, Memoria y Justicia; por una sociedad democrática y profundamente republicana”.

“Detrás de las descalificadoras expresiones se mueve un grupo de militares que congelados en aquel pasado dictatorial, dan batalla para hacernos creer que torturaron, asesinaron y desaparecieron personas en nombre de una cruzada patriótica. Ante la menor insinuación que ponga en duda su falaz relato, se abroquelan, como lo han hecho hasta ahora, en defensa de sus privilegios e impunidad”, añaden.

Las organizaciones sostienen que “es de extrema gravedad, que al ministro (Javier) García en una audición radial, le pareció bien que el coronel difunda su carta llena de odio, amenazas y provocaciones, equiparándola a los análisis e investigaciones de la UdelaR como si fuera un simple intercambio de ideas”. “Esperamos que quienes invitaron al profesor Caetano a exponer se pronuncien públicamente deplorando estos ataques, respaldando la participación de sus invitados”, aseguran.

En ese sentido, expresan que el “ministro de Defensa y el presidente de la República (Luis Lacalle Pou) mando supremo de esa fuerza deberían demandarlo”. “Exigimos que los valores golpistas que expresan las amenazas deban ser deplorados y condenados por toda la institucionalidad del Estado democrático”, concluyen los colectivos en su carta.