Colectivo feminista repudió dichos de Zubía sobre violación y "exigió que se retracte”

Un colectivo de feministas en defensa de los derechos de sexuales y reproductivos emitió un comunicado este viernes en respuesta a los dichos del diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía por sus afirmaciones con respecto a la violación.

“En medio de su defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC), en forma burda y sin fundamento habla de la violación no solo de una forma banal, comparándola con un delito como el del robo, sino que lo hace desde un lugar en donde se naturaliza ese acto tremendo y además señala que en una violación la vida de la víctima no está en riesgo”, sostuvo el colectivo.

Y agregaron: “Una violación es un acto de aniquilación Sr Zubía, donde se ultraja, tortura y maltrata a la víctima, quién se encuentra en riesgo de vida durante todo el proceso de humillación. Mientras dura el acto y también después, a través de las gravísimas consecuencias físicas y psicológicas que genera el mismo”.

El colectivo repudió los hechos realizados por el diputado y exigieron “que se retracte”.

“Se lo vamos a contar Zubía: en una violación la víctima es sometida por uno o varios agresores por la fuerza, golpes de todo tipo que tienen como objetivo dejarla sin posibilidad de escape o movilidad para la defensa, es un acto en el que un pene y muchas veces varios, incluso objetos, se introducen en la vagina y/o en el ano de la persona que se encuentra forzada e inmovilizad”, agrega el comunicado, que detalla parte de los daños que trae como consecuencia el acto.

Añadieron además que el uso de la fuerza para sujetar a la víctima puede acarrear también un “riesgo muy alto de estrangulamiento, aún sin intención”.

“Mientras la victima tenga fuerzas intentará luchar o gritar, lo que, usualmente, deriva en golpes y acciones que buscan acallarla y que podrán, según donde y con qué fuerza, causarle la muerte”, apuntó el colectivo.

En tanto, después de la discusión que mantuvo Zubía sobre este hecho con los periodistas del programa Desayunos Informales de Canal 12, en donde cuestionó si siempre cuándo se están violando a una mujer está en riesgo su vida, el legislador hizo su descargo en Twitter.

“La legítima defensa, con muerte del violador, no se basa en que pone en peligro la vida de la víctima, SINO EN QUE AGREDE SU LIBERTAD SEXUAL. Una víctima me declaró que se defendió dando muerte no por sentir temor de vida, sino por defender su integridad sexual. ESTUVO BIEN. No hace falta que este en riesgo la vida...basta que ataque su libertad sexual procurando la violación. Por eso NO INTERESA ANALIZAR SI HUBO O NO RIESGO DE VIDA PARA COMPRENDER LA LEGITIMA DEFENSA… Ya sé que van a continuar con la argumentación absurda....lo sé”, escribió Zubía.

