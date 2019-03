Coincidencias que relacionan Bolsonaro con sospechosos de asesinato de Marielle agitan red

Internacionales

Ronnie Lessa es el principal sospechoso de disparar 13 veces contra el coche donde se encontraban Marielle Franco, el conductor Anderson Gomes -ambos muertos en el atentado- y la asesora Fernanda Chaves, que sobrevivió.



En las últimas horas, la noticia de que Lessa residen en el mismo condominio que Bolsonaro - Villa de la Barra, en Barra de Tijuca, sur de Río de Janeiro- desató las especulaciones en las redes sociales.



La fachada del condómino es una imagen bien conocida por todos los brasileños, ya que allí residió -hasta su mudanza a Brasilia para sumir la presidencia- Jair Bolsonaro, y en ese lugar había montado su "cuartel de campaña" antes de las elecciones.



A pesar de dicha vecindad, la investigación de la policía federal no hace plantea ningún tipo de conexión entre Bolsonaro y el atentado del 14 de marzo del año pasado - algo que fue dicho de manera expresa por el comisario Giniton Lages, que se ocupa del caso.



Sin embargo, el propio Lages, al responder a una pregunta de reporteros en la rueda de prensa tras la detención, admitió que era verdadera la información de que uno de los hijos de Bolsonaro -todo apunta a Carlos, el segundo mayor, y también residente en la Villa de la Barra - había sido novio a una hija de Lessa. "Pero eso para nosotros no influyó en la motivación delictiva, va a ser analizado en el momento oportuno, no es importante ahora", dijo Giniton, alejando el asunto de los focos.

Sin embargo, ya circulaba Twitter una foto de Bolsonaro abrazado al otro sospechoso, Elcio Queiroz, y que habías sido publicada tiempo atrás en el perfil de Facebook de éste. Élcio es acusado de manejar el coche que se puso lado a lado con el de Marielle y de donde se efectuaron los disparos. La fotografía, teniendo en cuenta la fecha de la publicación en Facebook, es del 4 de octubre, es decir, tres días antes de la primera vuelta de la elección presidencial y siete meses después del crimen. En su página, ahora borrada, Elcio se mostraba en sintonía con las ideas de Jair Bolsonaro, según informa Diário de Notícias.

En diciembre, la policía había atribuido la responsabilidad del atentado a la milicia "Oficina del Crimen", cuyo líder es Adriano Nóbrega. Algunos familiares de Nóbrega trabajaron en el gabinete de Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del actual presidente brasileño.



En Twitter, el hashtag "quién mató a Marielle" se convirtió rápidamente en tendencia en el país norteño, al igual que "El asesino vive al lado".

Por otra parte, varios medios locales llamaron la atención sobre el hecho de que Lessa, un ex policía, viviera en el suntuoso condominio donde se codeaba con la clase alta de la ciudad. "Resulta muy raro si se tiene en cuenta lo que ganan los policías", dio Fernando Veloso, experto en seguridad, de la cadena TV Globo.

Y si en la prensa, expertos en seguridad enfatizaron el hecho de que Ronnie, un ex policía, vivía en un condominio de clase alta - "muy extraño, dado el rendimiento de ellos", dijo el experto de TV Globo en seguridad Fernando Veloso - el candidato presidencial derrotado Fernando Haddad, del PT, aprovechó el tema para provocar a Bolsonaro en las redes. "La gente se pregunta cómo un ex policía puede vivir en un condominio de lujo en Río de Janeiro. Todavía me pregunto cómo un ex diputado puede vivir en ese mismo condominio".

Bolsonaro quitó dramatismo a la fotografía con Élcio, no comentó el tema del noviazgo ni el de la vecndad: "Tengo miles de fotos con policías, quiero que se descubra quién mandó a ejecutar a Marielle, y también quien me mandó matar a mí", agregó, refiriéndose al ataque al arma blanca que sufrió en la localidad de Juiz de Fora, durante la campaña electoral. El agresor, Adelio Obispo, actuó solo y fue considerado enfermo mental tras pruebas psiquiátricas. Pero los seguidores del presidente de la República todavía quieren saber quién pagó a sus abogados.

Un arsenal

Luego de las detenciones, la policía brasileña incautó piezas para montar 117 fusiles de guerra en el registro a una residencia de una persona vinculada a los dos expolicías detenidos.

Las piezas incautadas, totalmente nuevas, fueron exhibidas a la prensa en la sede la Comisaría de Homicidios de la Policía Civil tras ser halladas en uno de los 34 registros a residencias de personas vinculadas al crimen hechos hoy por los investigadores.

"Son las piezas necesarias para montar un total de 117 fusiles del tipo M-16. Tan solo quedan faltando los cañones. En la misma residencia fueron encontradas 500 municiones y tres silenciadores", afirmó un vocero de la Policía Civil del estado de Río de Janeiro al exhibir a la prensa el material hallado en el operativo, según publicara la agencia noticiosa EFE.

Según la Policía, se trata de una de las mayores incautaciones ya realizadas en Brasil de este tipo de armas.

Las piezas para las armas, empaquetadas en cajas, fueron halladas en el apartamento de un hombre identificado como Alexandre Motta de Souza, presentado como un amigo del ya mencionado Ronnie Lessa, sindicado como autor de los disparos.



Motta de Souza explicó a la Policía que es amigo de Lessa y que este le pidió que le guardara temporalmente unas cajas pero que, como le recomendó que no las abriera, desconocía que se tratara de un arsenal de guerra.

Su abogado, Leonardo da Luz, dijo que Motta de Souza "no tiene nada que ver con respecto al lamentable episodio de la concejala" e informó que su defendido "cuida de su hermano" deficiente mental y es un "pensionista" que solo hizo "un favor" a un "amigo".

