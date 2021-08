Claves sobre la ley de promoción y regulación del teletrabajo

Locales

Tras más de un año de estudiarse en el Parlamento, el pasado martes el Senado aprobó definitivamente el proyecto de ley que regula el teletrabajo.

Para entender qué implica esta nueva ley, los doctores Fernando Posada e Ignacio López Viana, del departamento legal de Baker Tilly, nos aportan su visión sobre la reciente norma aprobada.

¿Qué es el teletrabajo?

La norma define expresamente al teletrabajo como la prestación, total o parcial, de trabajo fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador, aplicando preponderantemente las tecnologías de la información y de la comunicación, ya sea en forma "online" u "offline".

La ley resulta aplicable tanto en el ámbito privado como a personas de derecho público no estatal, que se encuentren bajo un régimen de subordinación.

¿Cuáles son sus características fundamentales?

Dentro de una serie de principios que regirán la modalidad de teletrabajo, destacamos la voluntariedad y la reversibilidad.

El teletrabajo es voluntario, requiere el acuerdo de partes por escrito, ya sea mediante la suscripción de un contrato de trabajo o anexo a éste.

Se trata de una novedad para nuestro régimen laboral, ya que hasta el momento no existía obligación alguna de rubricar por escrito un contrato, careciendo el Derecho del Trabajo de formalidades o solemnidades.

Asimismo, es una modalidad que se puede modificar, previo acuerdo de partes, pasando de un régimen remoto a la presencialidad o viceversa.

Los teletrabajadores tendrán los mismos derechos que cualquier trabajador presencial, mutando únicamente la modalidad en la que se presta la tarea.

¿Cuál es la finalidad de la ley?

La norma procura brindar un marco legal para garantizar derechos y obligaciones de una modalidad de trabajo que se ha venido incrementando en los últimos años, a consecuencia de los avances tecnológicos y de la pandemia por Covid-19.

La ley se presenta también como una oportunidad para determinados sectores de la población, como por ejemplo, personas con responsabilidades familiares, trabajadores en situación de discapacidad, trabajadores de edad avanzada, posibilitando además, la conciliación de la vida personal y profesional.

Se ha discutido si el teletrabajador tiene o no limitada su jornada de trabajo, ¿qué solución final aporta la ley aprobada?

Efectivamente, luego de varios proyectos y diversas modificaciones, acertadamente la norma en cuestión aporta una solución. En ese sentido, el total del tiempo efectivamente trabajado estará limitado semanalmente, según el máximo legal que corresponda a la actividad que pertenezca la empresa o institución (44 o 48hs), o el límite semanal establecido contractualmente, sin perjuicio del derecho al descanso y a la desconexión digital.

Asimismo, se prevé que el teletrabajador podrá distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, consagrándose la flexibilidad laboral respecto de la jornada de trabajo.

En relación al régimen de horario extraordinario, se considerará hora extra (abonándose con un 100% de recargo sobre el valor hora de los días hábiles) la que exceda el límite legal semanal según la actividad que corresponda o el límite convencional pactado semanalmente, no así las horas efectivamente trabajadas que superen el límite legal o convencional diario, las que, en otro hecho novedoso, se compensarán con horas no trabajadas en otros días de la misma semana.

A tales efectos, las partes podrán establecer un sistema de registro de asistencia.

Por otra parte, el descanso mínimo entre jornadas comprenderá al menos ocho horas continuas de desconexión.

¿Qué implica el derecho a la desconexión?

Implica el derecho del teletrabajador a desconectarse de los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías, el derecho a no ser contactado por su empleador, es decir, a no estar obligado a responder ni estar pendiente de comunicaciones, órdenes u otros requerimientos del empleador, garantizándose su tiempo de descanso. A consecuencia de ello, el teletrabajador no podrá ser sancionado.

Si bien el derecho a la desconexión digital no existía como tal, la normativa vigente ya preveía la limitación de la jornada de trabajo y el derecho al cobro de horas de extras.

¿Quién es el responsable por seguridad e higiene?

El empleador será el encargado de verificar la correcta aplicación de las condiciones de salud y seguridad ocupacional, siendo el garante en materia de salud y seguridad frente a los trabajadores, pudiendo además, solicitar la intervención de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de la fiscalización.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por vía reglamentaria, determinará las condiciones de seguridad, ergonomía y salud ocupacional, existiendo actualmente una ficha técnica de prevención elaborada por dicho organismo en diciembre de 2020.

A su vez, serán aplicables a los teletrabajadores el régimen general de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales dispuesto por Ley No. 16.074.

¿Quién deberá hacerse cargo de la provisión de las herramientas de trabajo?

Respecto a las herramientas de trabajo y demás insumos para desarrollar el teletrabajo, las partes acordarán su forma de provisión, debiendo dejar constancia en el contrato de trabajo o anexo a éste.

En caso de desacuerdo, el empleador deberá proporcionar los equipos, insumos, servicios y demás herramientas para el desarrollo de la modalidad de trabajo (por ejemplo, computadora, software, conexión a internet, eventualmente también, silla, escritorio, etc.), siendo a su cargo los costos de operación, funcionamiento, reemplazo y mantenimiento de los equipos.

Todo ello sin perjuicio del deber de los teletrabajadores sobre el cuidado de los materiales y herramientas de trabajo que les sean proporcionadas a efectos de cumplir sus labores.

Los equipos, insumos y servicios provistos por el empleador, ya sea en forma directa o asumiendo su costo, no serán considerados a ningún efecto parte del salario, materia gravada ni asignación computable.

¿Cuándo entrará en vigencia?

Los empleadores cuyos trabajadores ya presten teletrabajo, deberán ajustarse a las disposiciones de la nueva ley en un plazo de seis meses desde su promulgación.

La ley entrará en vigencia a los diez días siguientes de su publicación en el Diario Oficial.

¿Qué reflexiones les genera la nueva ley?

Celebramos la reciente normativa aprobada, aguardando por la reglamentación de la ley y en particular, de las condiciones de seguridad, ergonomía y salud ocupacional.

La ley presenta características distintivas y que resultan novedosas, pese a dejar librado varios aspectos de la relación de trabajo al consenso (no siempre posible) entre las partes.

Resulta fundamental, más allá de la modalidad de trabajo, el respeto de la intimidad, privacidad, seguridad y descanso del trabajador, así como también, su libertad sindical.