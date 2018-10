Ciudad paulista acumula 33 meses sin homicidios, gracias a “muro electrónico” y colaboración entre vecinos y autoridades

Internacionales

Guararema tiene poco más de 28.000 habitantes y se encuentra a unos 80 kilómetros de la capital del estado. De las 33 localidades que componen el Gran San Pablo, es la única en la que no se comete un asesinato desde setiembre de 2016, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En contrapartida, en mayo pasado estado de San Pablo experimentó un alza de 42% en su tasa de homicidios, el incremento más alto desde el año 2012.

"Nací y viví siempre en Guararema, y siempre me sentí segura, nunca fui víctima de un crimen. La ciudad siempre fue tranquila", explica la empleada pública Lídia Moreira, de 68 años, en declaraciones al periódico paulista Folha. "Los habitantes también son solidarios unos con otros y con la policía. Soy una persona mal acostumbrada", agrega entre risas.

Además de dicha colaboración entre la población y sus autoridades, la seguridad de la localidad -regida actualmente por Adriano de Toledo Leite, del Partido de la República- se vio reforzada desde 2016 por un "muro electrónico" compuesto por 98 cámaras de vigilancia.

"Monitoreamos toda la ciudad, trabajando en conjunto con la Policía Civil y la Policía Militar. Nuestra política es de tolerancia cero, incluyendo los delitos considerados leves, como los hurtos", explica al citado medio el secretario municipal de Seguridad Pública, Edson Roberto Pinto de Moraes.

A modo de ejemplo, Moraes cita seis robos de bicicletas, ocurrido en agosto pasado, en los que los sospechosos fueron identificado gracias a las cámaras del Centro de Seguridad Integrada, al que llaman "CSI", sin ocultar el guiño a las populares series de TV.

Pese a no registrar ninguna muerte violenta en dos años y siete meses, Guararema no es inmune a la criminalidad. Entre enero y junio de este año se registraron siete violaciones, 29 robos en general, 201 hurtos y cinco tentativas de homicidio. Denis Barbosa Miragaia Cintra, comisario de la única seccional policial de la ciudad, afirma que la criminalidad "siempre va a existir" en cualquier urbe. "Pero en Guararema, la población, la policía y el poder público trabajan juntos para disminuir cada vez más las cifras", asegura.

Jair Barbosa Ortiz, jefe de policía de Mogi das Cruzes -jurisdicción donde se encuentra Guararema- afirma que dicho municipio es "especial".

"Los habitantes de la ciudad se conocen. Eso crea una zona de confort y un freno moral, porque como casi todos se conocen no van a querer perjudicarse unos a otros". En cuanto a los hurtos y violaciones que sí ocurren en la localidad, el policía subraya que "solamente no hay crímenes donde no hay seres humanos", y afirma que los crímenes contra la propiedad ocurren "a causa del turismo" durante los fines de semana.

"Trabajar en Guararema es un placer para los policías, que se disputan las vacantes allí. La seguridad se hace en colaboración con la población, que contribuye con información para la solución de los casos", afirma el comandante de la Policía Militar en la ciudad, el capitán Wilson Galvão Júnior.

Tânia Mara de Menezes Amaro, de 50 años, reside en Guararema y trabaja como auxiliar administrativa. Desde que se mudó de la capital del esta tranquila localidad, suele dejar el portón de su casa sin llave "y sin preocupación". "Me mudé de San Pablo para acá hace 25 años. Aquí hay una paz y un sosiego absoluto. Me siento muy a gusto y sin preocupaciones por la violencia", refiere.

Camila de Souza Alvez ,de 24 años y estudiante de pedagogía, cuenta a Folha una experiencia similar, y dice que no suele preocuparse por pasar llave cuando está en casa.

"Aquí es seguro, ando sin miedo. El muro de mi casa no es alto, y cuando estoy dentro dejo el portón destrancado".

