Cipriani: testeos semanales a trabajadores no vacunados es una medida “razonable y justa”

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse), Leonardo Cipriani, brindó una rueda de prensa este jueves en la que se refirió a la medida que tiene pensado tomar el organismo de hisopar semanalmente a los trabajadores de la salud que no estén vacunados contra la covid-19.

El jerarca dijo que es un pensamiento y un trabajo que viene realizando Asse desde hace tiempo. “Tiene un doble carácter, que tenemos que tratar con nuestros gremios y está la gerencia general arriba para aplicarlo en una forma media rápida”, indicó.

Cipriani señaló que hay que pensar esta situación —primero— para cuidar al paciente, que es el “objetivo”, y en segundo lugar al funcionario y su familia.

“Sabemos que la persona que no está vacunada tiene un mayor riesgo de tener una enfermedad más grave, que por suerte son pocos los funcionarios que no están vacunados porque se están vacunando. Tienen mayor riesgo de transmitir la enfermedad y llevar a sus domicilios y transmitirla a nuestros pacientes”, aseguró, y ejemplificó que con una enfermera de Bella Unión que no estaba vacunada y falleció producto de la enfermedad.

“Nosotros lo que queremos hacer con esta medida es estimular la vacunación y esa persona que no se puede vacunar o no se quiere vacunar, que hay que respetarle su derecho, hisoparla semanalmente para estar seguro de que ese paciente no tiene problema”, informó.

Finalmente, consultado sobre los dichos de la Federación de Salud Pública, quienes expresaron que la medida “rozaba la obligatoriedad”, Cipriani respondió que sus trabajadores son “muy serios, responsables” y “justos con sus pedidos”, excepto “algún caso puntual”.

Sobre el hisopado semanal opinó que es una medida “razonable y justa”, que va en la seguridad del paciente y del funcionario. “Es una medida que va a llegar a buen puerto. Hoy (por este jueves) tenemos directorio y se planteará”, concluyó.