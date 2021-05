Cipriani dijo que está “angustiado” por la postergación de las operaciones quirúrgicas

Locales

El presidente de Asse dijo que el organismo “tiene que ir avanzando” en otros programas que no son el coronavirus como lo son las cirugías.

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse), Leonardo Cipriani, realizó una recorrida este martes por el centro auxiliar del Chuy en el marco de un "monitoreo" en territorio para ver cómo está el funcionamiento de los servicios y el alcance de la vacunación en la pandemia.

En este marco, brindó una conferencia de prensa a los medios donde fue consultado sobre la portada de The New York Times que ubica a Uruguay dentro de los países con más muertos de COVID-19. El presidente de Asse respondió que, más allá de que los informes periodísticos no lo marcan, "cree fuertemente" que la variante P.1 "tiene un alto impacto en la población joven" y una tasa de reproducción 2,5 veces mayor a la variante que teníamos antes.

"O sea, que no hay misterio. Ya hoy un 89% (de los casos) a nivel del país era de la variante P.1. Son datos muy claros de cómo avanza", agregó.

"Nosotros tuvimos una delegación de médicos israelíes y también estuvimos en un Zoom con miembros del gobierno de la República Popular China que han tenido muy buen manejo del control de la pandemia y se basó en vacunar e ir tomando estas medidas. Tenemos que pensar que todo este tiempo que logramos fue lo que nos permitió en Asse habernos preparado", aseguró.

Consultado sobre si la vacuna demoró en llegar, Cipriani dijo que las dosis llegaron cuando tuvieron que llegar y valoró la compra de 6.500.000 vacunas de Uruguay. "Uruguay está vacunando con dos muy buenas vacunas, que tienen evidencia científica de que responden, que evitan muertes y los ingresos al CTI en un 90% y Pfizer que para más la transmisibilidad y vamos a pensar que un millón y medio de uruguayos va a estar vacunando con Pfizer", indicó.

Finalmente, Cipriani dijo que Asse tiene que ir avanzando en los "otros programas" de Asse que no son el COVID-19. Por ejemplo, el jerarca dijo que está "muy angustiado" por el tema de las cirugías que no se están pudiendo concretar, sin embargo, aseguró que "son cirugías que pueden esperar".

"Las cirugías oncológicas, vasculares y las de urgencia todas se realizan. Igual da dolor que si uno tiene una artrosis en una rodilla no se pueda estar operando. ¿por qué? porque puede ayudar a ocupar camas que hoy desgraciadamente la tenemos que tener para casos de covid", finalizó.

