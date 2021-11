Cifra: 77% de los uruguayos está a favor de vacunar niños de entre 5 y 11 años

Locales

Las valoraciones positivas son cinco veces más que las negativas (15%); hay un 8% que no le parece ni mal ni bien.

La encuesta consultora Cifra presentó este viernes un nuevo estudio de opinión pública, en este caso, para conocer cuál era el sentir de los uruguayos sobre vacunar menores de edad de entre 5 y 11 años y a turistas.

Según señala el estudio, hay una “gran mayoría” que está de acuerdo con que se vacunen a los niños ya que un 77% considera que está bien inocularlos, mientras que un 15% cree que está mal. En ese sentido, hay un 8% que no le parece ni mal ni bien. Con los turistas la medición es levemente superior (dos puntos porcentuales más de diferencia).

La encuesta señala que un 80% de los uruguayos considera que está a favor de vacunar a turistas y un 16% cree que está mal. Las opiniones neutras descienden cuatro puntos y se ubica en 4%. Esta encuesta sobre turistas se da en el marco del anuncio del gobierno sobre cuántas dosis destinará para aquellos que lleguen a Uruguay (200.000).

El informe —presentado en Telemundo— indica que, para vacunar a niños, “no se observan diferencias” entre el interior y la capital, y entre los diferentes niveles educativos. Sin embargo, al preguntar sobre vacunar a turistas los más entusiastas son aquellos que tienen menos educación formal (solo un 11% se opone) y en el nivel medio educativo uno de cada cinco se opone.

“La mayoría de los uruguayos mayores de edad aprueban la vacunación a menores de entre 5 y 11 años, y es una opinión mayoritaria en todos los tramos de edad. En aquellos tramos donde están la mayoría de los padres de los menores en cuestión (personas de entre 18 y 45 años) tres cuartos aprueban esta vacunación y si bien hay un poco más de detractores, son una minoría que no llega al 20%”, señala la encuesta.

“En resumen, en Uruguay la vacunación contra el Covid ha encontrado pocas resistencias, y la mayoría de quienes tenían dudas que había a principios de año, cuando pocas personas en el mundo se habían vacunado, se convencieron de las ventajas de vacunarse a lo largo de estos últimos meses. Queda, sin embargo, una pequeña minoría de uruguayos que mira las vacunas con desconfianza. Alrededor de uno cada seis uruguayos adultos no está de acuerdo con que se ofrezcan vacunas ni a niños ni a turistas. Ese grupo no tiene un perfil definido. El nivel educativo, que en otros temas vinculados a la salud tiene peso, no parece influir mucho en la actitud hacia la vacuna Covid; tampoco parece asociada a vivir en la capital o en el interior”, concluye.