Chuy se solidariza con Río Grande por decreto de bandera negra en el estado brasileño

El Centro Comercial Regional Chuy con el apoyo de la Corporación Rochense de Turismo trasladó este viernes su solidaridad a las autoridades de Río Grande de Sur y su ciudad vecina Chui ante el decreto de bandera negra en ese estado brasileño.

Desde los organismos se intenta transmitir tranquilidad para quienes viven o visitan la zona, ya que la situación se da por factores ajenos a la frontera, donde los casos de covid-19 están controlados: 17 casos del lado brasileño y 26 casos del lado uruguayo.

"Es importante transmitir tranquilidad, ya que los casos que existen son pocos, identificados y controlados, gracias a un gran trabajo conjunto que hemos desarrollado junto a las autoridades sanitarias. En Chuy no tenemos el mismo problema qué hay en otros lugares del estado", expresó el presidente del Centro Comercial Regional Chuy Jefferson Muniz.

"Nosotros acá en Chuy nos solidarizamos con el Río Grande, con nuestros hermanos vecinos y entendemos que es una situación delicada, aunque no es algo que se esté reflejando específicamente en nuestra frontera. Por suerte acá hemos conseguido mantener todo bajo control, las veces que hemos tenido aumento de casos hemos podido controlarlos rápidamente. Los lugares que son esenciales como los supermercados, farmacias, estación de servicio, van a seguir funcionando", agregó.

"Hay que entender que esto no es un no es un cierre total y un corte en la circulación de gente; sí hay algunas restricciones para aquellas cosas que no son esenciales. Pero causadas por factores externos a la frontera, así que es importante dejar esto claro", cerró.