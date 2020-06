China: extraen pez de intestino de hombre. Dijo haberse “sentado accidentalmente” encima

El hecho ocurrió días atrás en el Primer Hospital Popular de la ciudad de Zhaoqing, en la provincia china de Guangdong.

Según informara el tabloide británico Daily Mail, en dicho centro de salud se presentó un hombre que se quejaba de intensos dolores en el vientre. Los médicos le hicieron una radiografía y una ecografía, y notaron que estaban ante un caso diferente a cualquiera que hubieran tratado antes. El sujeto tenía un pez dentro de los intestinos.

Los facultativos comprobaron que el animal era "bastante grande" y sus aletas espinosas le habían lesionado el tracto intestinal. Para quitar los restos mortales del pez, fue necesario somete al paciente a una operación, de la que se hizo registro en video.

Cuando los doctores le preguntaron al paciente cómo pudo llegar un pez hasta los más profundo de sus entrañas, el hombre se limitó a decir que se había "sentado sin querer" encima de la criatura. Y al parecer, el animal habría viajado intestino arriba, como salmón que remonta un río.

En rigor, el reporte del hospital no detalla la especie del pez, pero indica que se trata de una variedad que puede alcanzar una longitud de entre 20 y 3 centímetros.

