Chile: trabajadora de un parque safari murió tras ser atacada por un tigre

Internacionales

La joven estaba limpiando el recinto del animal, tarea para la que no había sido contratada.

Una mujer de 21 años falleció el pasado viernes en el Parque Safari de Rancagua, en Chile, luego de ser atacada por un tigre. Según medios locales, la víctima fue identificada como Catalina Torres Ibarra, quien llevaba dos años trabajando en el lugar. El trágico episodio ocurrió cuando entró en el espacio del animal para limpiar, ignorante de que el felino estaba suelto.

Licenciada en Administración de Ecoturismo por la Universidad Andrés Bello, su función era la de guía para visitantes, según el portal Meganoticias.

"Constatamos la muerte de una trabajadora mientras limpiaba y hacía mantenimiento. Al entrar, no notó que la puerta de la jaula estaba abierta", dijo Williams Espinoza, vocero de la policía de Rancagua, en declaraciones recogidas por Canal 13.

Los bomberos fueron llamados para brindar asistencia. El sonido de la sirena asustó al tigre, quien se alejó de la víctima y, por lo tanto, no necesitó ser sedado. En el mismo lugar trabajaban otros empleados que intentaron socorrer a su compañera, pero no lo lograron.

Uno de los empleados del zoológico dijo que el evento "afecta a todos" en el parque.

"No trabajé en su área, pero nos afecta a todos en el parque. Ella era una guía de safari - le dijo a "Meganoticias".

Para él, la muerte de Torres fue el resultado de la falta de advertencias sobre el área de los tigres.

"Hasta donde yo sé, la enviaron para hacer esta tarea y no le dijeron que la jaula del tigre estaba abierta. Aquí hay negligencia. Lo más lógico es que digan que si vas a limpiar la zona, tengas cuidado porque el tigre está suelto, pero no se lo advirtieron", dijo.

Sin embargo, el gerente del proyecto, Antonio Rojas, presentó una versión diferente. Dijo que las personas asignadas a limpiar recibieron instrucciones de trabajar solo en el sector de los leones. Según el técnico, el equipo recibió órdenes de no ingresar al área de los tigres.

"No sé por qué fueron al sector de los tigres. Había claros indicios de que no debían ingresar a ese sector y simplemente limpiar donde los leones - reforzó Rojas, enfatizando que el trabajo de la víctima no era el cuidado de los animales.

Después del incidente, el parque fue cerrado y el caso está siendo investigado por la fiscalía y la policía.

tiene como objetivo mostrar los hábitats de los animales de forma natural en lo que son vehículos reforzados. Estos, normalmente camionetas, tienen como remolque una jaula en la que viajan los visitantes para ver desde dentro a los felinos, que pueden incluso subir a los vehículos como parte de la experiencia.