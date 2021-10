Cecoed evalúa sanciones para Expo Salto por incumplir protocolos sanitarios

Locales

Integrantes de la Dirección Departamental de Salud de Salto y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Salto analizan sanciones para con los organizadores de eventos masivos que se realizan en el departamento, en este caso el de la Expo Salto llevada a cabo entre el 30 de setiembre y el 3 de octubre.

La directora departamental de Salud de Salto, Rosa Blanco, dijo en declaraciones consignadas por Canal 4 de Salto, que “depende de Fiscalizaciones del Ministerio de Salud Pública” que haya sanciones, pero se está “trabajando en el tema”.

“Trabajamos siempre de la misma forma, los protocolos están, son de público conocimiento, no depende de un director departamental de salud, depende de políticas públicas y de la emergencia sanitaria”, aseguró.

Blanco sostuvo que se trabaja “con Cecoed para habilitar progresivamente eventos un poco más masivos, de acuerdo al aforo, sobre todo en actividades al aire libre”.

Entrevistado por el portal Diario El Pueblo, de Salto, el organizador de la Expo Salto, Carlos Ardaix, señaló que las autoridades departamentales “nunca mencionaron un aforo”.

“Hablando con las autoridades de la Salud, autorizaron la realización de espectáculos. Siempre enfatizaron que debían tener una duración de cuatro horas por noche al aire libre, nunca mencionaron un aforo”, aseguró Ardaix al citado medio.

“Evidentemente promocionamos la Expo, dijimos cuando se acabaron los stands que todo hacía prever un éxito. Creo que nadie fue engañado o pensando en otra cosa. Los miles de personas que visitaron el predio de la Asociación Agropecuaria lo compartieron convencidos que eso sería así. Quien diga otra cosa hoy o haya pensado otra cosa, bueno, o vive en la luna o está muy lejos de entender cómo es esto, que es un producto, y como tal, se promociona, se difunde, se anuncia”, agregó.

Ardaix sostuvo que “el que avisa no traiciona. No escondimos nunca nada, siempre dijimos claramente cómo estábamos organizando y de qué manera creíamos que transcurriría la Expo”. “Y fue tal cual, o sea, a nosotros no nos asombró ni nos impresionó nada, ni la cantidad de gente ni del espectáculo del Chacho (Ramos), que es número uno en todo el país, acá, en el Prado, en Tacuarembó, en donde quieran, y los que estamos en el tema del espectáculo, sabemos eso”, concluyó.