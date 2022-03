Cayó en Brasil uruguayo que hace 21 años decapitó y quemó al esposo de su amante

Policiales

Un ciudadano uruguayo de 49 años fue detenido el pasado en Santa Cruz do Sul, en Vale do Rio Pardo, en el estado brasileño de Río Frande do Sul.

Según informara la web noticiosa G1, el individuo era buscado por la Interpol, con orden de aprehensión por una condena en firme por doble homicidio calificado.

La Policía Federal brasileña (PF), indicó que el reo fue responsable del asesinato del esposo de su amante, hecho ocurrido en Uruguay en octubre de 2001. En aquella ocasión, el sujeto decapitó a la víctima y le prendió fuego al cuerpo.

El reo fue detenido por la Policía Civil y trasladado a la Comisaría de la PF en Santa Cruz do Sul, para registro del hecho y posterior extradición.

En 2004, el imputado fue condenado a 22 años de prisión en Rivera. La justicia consideró entonces que el crimen fue premeditado y agravado por la forma de las agresiones. A fines de 2011, el condenado fue autorizado a gozar de salidas transitorias. En 2012 hizo uso de una de esas salidas y ya no regresó a la cárcel.

El año pasado, la Policía Civil de Río Grande do Sul comenzó a seguir indicios que sugerían que el prófugo uruguayo se ocultaba en su territorio. Se iniciaron entonces comunicaciones con la policía uruguaya e Interpol.

El hombre se escondía en Eldorado do Sul, en la Región Metropolitana de Porto Alegre. Sin embargo -y quizá sabiéndose buscado- recientemente abandonó la casa donde vivía y se mudó a Santa Cruz do Sul.

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF) acogió el pedido de Interpol, emitiendo la orden de aprehensión que culminó con la detención ya mencionada.