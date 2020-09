Cataluña declara la cultura como bien esencial

Internacionales

La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, anunció este martes que la Generalitat de Cataluña declaró la cultura como un "bien esencial para el desarrollo integral de la personalidad individual y colectiva", que debe servir como punto de partida para elaborar el marco normativo que garantice y regule el acceso a la cultura.

En rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, explicó que esta declaración también debería servir para "acelerar" la reanudación de los diferentes sectores culturales tras la pandemia, y dar respuesta a las necesidades de los profesionales del sector, según informa el gobierno español.

Budó afirmó que la pandemia del coronavirus evidenció que la cultura "ha sido fundamental para poder afrontar las situaciones de aislamiento de las personas" y que es un bien esencial para la sociedad.

También señaló que las limitaciones que se aplicaron en el sector cultural por el Covid-19 han tenido un impacto económico importante, por lo que defiende que en estos momentos "hay que velar más firmemente porque se garantice el acceso a la cultura por parte de la ciudadanía, así como el derecho de todos los agentes culturales para recuperar su actividad".

Preguntada por si esta declaración garantiza que las actividades culturales no quedarán restringidas si vuelve a haber un confinamiento, Budó contestó que dependerá del contexto de la situación sanitaria, pero que la declaración de bien esencial no impide que se puedan volver a limitar: "En el caso de que se tuviera que hacer un confinamiento probablemente no podríamos ir al cine ni al teatro ni a un concierto".

"Se trata de hacer evidente que la cultura ha sido muy importante durante la pandemia y de qué manera podemos trabajar para proteger este sector. A partir de aquí, en función de cómo vaya evolucionando la pandemia iremos por una vía u otra", aseguró.

A la espera de ver su concreción normativa, la declaración de la Generalitat abre la puerta a que en el caso de un nuevo confinamiento el sector de la cultura no sea el más castigado y tenga un trato especial como lo tuvieron en su momento los comercios de alimentación. El sector más favorecido podría ser el del libro, ya que en el anterior confinamiento las librerías tuvieron que cerrar y cuando se produjo la desescalada incluso las peluquerías pudieron abrir antes, recuerda el periódico barcelonés La Vanguardia.

Con el acuerdo de este martes Cataluña se suma a lo hecho en países como Alemania que en marzo incluyó a la cultura en el rescate financiero programado por Angela Merkel permitiendo, entre otras cosas que todos los agentes culturales pudieran acceder al fondo de 120.000 millones de euros para sostenimiento del empleo.

Este mismo martes los portavoces de los grupos del Senado pidieron que el Congreso de los Diputados acabe haciendo esta misma declaración y en comunidades como Andalucía y Canarias surgieron iniciativas parecidas, según publica el periódico matritense El País.