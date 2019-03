Caso Toro Fernández: posible formalización del jugador se resolverá a fines de marzo

Locales

El forense pidió ocho meses para evaluar las secuelas de la joven atropellada, pero el fiscal no esperará ese tiempo, según supo Montevideo Portal en base a fuentes de la investigación.

Continúa la investigación por el accidente protagonizado por el jugador Gabriel Fernández, que dejó a una joven de 18 años atropellada, en estado de gravedad y aún en coma.

Tal como informáramos, el accidente ocurrió en la Avenida Luis Alberto de Herrera y Sancho Panza, a pocas cuadras del Nuevocentro Shopping.

Tras el accidente, el futbolista quedó libre pero emplazado por la Justicia, que intenta determinar las responsabilidades del hecho.

Dentro de los elementos clave para dirimir el caso, debe establecerse si el futbolista iba a una velocidad inadecuada, si actuó imprudentemente y si la chica cruzó en zona peatonal. Además, también se aguarda por un informe forense sobre las lesiones de la joven, que podría arrojar luz sobre cómo se produjo el impacto y la velocidad del coche.

Según supo Montevideo Portal, el forense solicitó ocho meses para evaluar las secuelas de la joven atropellada, que son también importantes en caso de que el fiscal Alejandro Machado decida acusar al delantero y pedir su formalización. Para entonces, sin embargo, el jugador no estará en Uruguay sino en España, donde firmó contrato con el Celta de Vigo.

La joven permanece internada y se encuentra en estado "crítico". Fuentes de la investigación dijeron a Montevideo Portal que el fiscal del caso, Alejandro Machado, se puso como fecha límite para tomar una resolución fines de marzo, por lo que no tomará en cuenta el pedido forense.

Fuentes del caso señalaron a Montevideo Portal que las pericias determinaron que el futbolista iba a una velocidad mayor que la permitida en esa zona (que es de 45 Km/h). La espirometría realizada al jugador fue negativa.

Fuentes de la investigación dijeron hoy a Montevideo Portal que lo que suceda con la joven cambiaría la tipificación del caso, si se formalizara a Fernández. Es decir, si el fiscal acusa, luego no puede modificar esta acusación, para lo que es importante saber lo que suceda con la víctima. Pero a la vez, el fiscal se ve enfrentado al dilema de no poder esperar tanto tiempo, ya que el jugador no estará en Uruguay.

El fiscal se tomará al menos hasta marzo para ver cómo evoluciona la joven y no esperará los ocho meses pedidos por el forense, señalaron las fuentes.