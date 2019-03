Caso Manini Ríos: a Vázquez "le doblaron la mano" los sectores, según Javier García

Política

Tras la destitución del comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, la oposición dio a conocer sus primeras críticas y reacciones.

El senador nacionalista Javier García, quien fue de los más críticos con la sanción que sufriera Manini Ríos, dijo a Montevideo Portal que la destitución "es la prueba de que el presidente cedió en el tema ante la interna del FA".

"Hay sectores que pedían esto hace tiempo, él había respaldado a Manini pero fue superado, le doblaron la mano y le obligaron a destituirlo; no mandó y cedió", afirmó.

"Es un tema institucional y muy serio, pero nuevamente volvemos a una situación que se debió evitar y que está teñida de prejuicios. Lo que es claro es la constatación de que los sectores le ganaron al presidente. Esta decisión se tomó en la interna, cuando es un tema que debería ser tratado en el marco del Gobierno y no afuera. Es la prueba de que no manda en este tema, de que el presidente no ejerce la autoridad", agregó.

Explicó que el Partido Nacional analizará el tema en la interna para ver si realiza alguna comunicación al respecto.

Desde la vereda de enfrente

Desde el otro lado, el diputado frentista Jorge Pozzi, quien había afirmado que Manini Ríos quería hacer política para convertirse en el "Bolsonaro uruguayo", dijo a Montevideo Portal que el excomandante en Jefe del Ejército "notoriamente buscaba algo como lo que sucedió".

"Creo que hubiera sido mejor que pidiera pase a retiro y se dedicara a la política", dijo, pero Manini "es un tipo muy inteligente y sabrá por qué hizo las cosas de esta manera". "Ahora podrá dedicarse a hacer política y ser precandidato, y esperamos contar con sus aportes e ideas para todo el país y no solo para una corporación", dijo, en relación el Ejército.

"No tengo dudas de que obligó al presidente, no le dejó otra salida", opinó Pozzi sobre Manini Ríos.