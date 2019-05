Caso Lola: auto de procesamiento del Cachila revela por qué hubo más de un agresor

Policiales

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de 1er Turno de Rocha dictó este miércoles procesamiento con prisión para el presunto coautor del homicidio de Lola Chomnalez, ocurrido el 28 de diciembre de 2014. Este jueves, la jueza Rossana Ortega dio a conocer el auto de procesamiento, en el cual se fundamentan las razones por las cuales la magistrada tomó la decisión.

Según el documento, publicado por Subrayado, hay elementos suficientes que prueban la coparticipación de Ángel Moreira, alias "El Cachila" en el homicidio de la adolescente: por ejemplo, contradicciones en las declaraciones del procesado, el hecho probado de que estuvo con la joven en el momento de su muerte y las pericias psicológicas y semiológicas que se le practicaron.

El 28 de diciembre de 2014, en horas de la tarde, Lola Chomnalez caminaba por la playa de Valizas en dirección al balneario Aguas Dulces. Ese mismo día, el indagado caminaba en sentido contrario -desde Aguas Dulces a Valizas- también por la costa. Ello determinó que la joven se encontrara con el mismo, quien le ofreció estampitas en venta, deteniéndose a hablar con él.

Lo que no está claro es por qué la joven se dirigió al lugar donde aconteció la tragedia; todo indica que fue llevada por la fuerza.

Lo cierto es que, valiéndose de su indefensión (por eso la alevosía como agravante general del delito), tras sufrir el ataque primario (un golpe de puño) la joven fue retenida en un sitio apartado entre Barra de Valizas y Aguas Dulces, zona de médanos, ubicada en un área boscosa. Se trata de un lugar escondido entre la arboleda, descripta por Policía Científica como una "cueva" o "galería natural formada por los arbustos del lugar, contra la duna de arena".

El imputado declaró que vio a Lola "mareada" y que "se tambaleó y cayó". No obstante, en declaraciones siguientes asegura que ya la vio enterrada. "Estaba así como en la foto con esa ropa que tiene", "con un pantalón como el de la foto y esa mochila estaba al lado de ella, la mochila negra, el monedero no lo ví nunca ... No sé si tocaron la mochila de ella".

Al preguntársele la razón por la cual no dio aviso del hecho, manifestó: "Porque avisaba yo y me iban a culpar porque sólo estaba yo ahí". Luego declaró que no le dio importancia al hecho de haber encontrado el cuerpo de la chica muerta y expresó que no llegó a tocarla o ver si estaba viva. Sin embargo, posteriormente declaró que le tomó el pulso y vio que no tenía. Agregó que vio a la joven "muerta", que la miró durante "cinco minutos" y que cerca se encontraba la mochila.

En una primera instancia, aseguró que tomó un ómnibus hacia Montevideo y que llegó "entre 08:30 y 09:30 máximo", "de noche", quedándose a dormir en la casa de su tía. Pero luego reconoció que estuvo en Valizas", confirmando así su presencia en el citado balneario el día de los hechos. Primero dijo que decidió irse del lugar al otro día de que vio el cuerpo, pero luego, al afinarse el interrogatorio judicial, reconoció que se fue el mismo día.

De su declaración emerge, sin dudas, que El Cachila se encontró con la joven y estuvo conversando con ella, y que ambos estaban en el preciso lugar donde luego fue hallada muerta: "Conversamos una hora, ella se fue y yo me fui. El lugar era donde la encontraron abajo de unos árboles", dijo. Explica que se encontró con ella casualmente ("me peché"), en oportunidad en que él venía caminando desde Aguas Dulces hacia Valizas, siendo que Lola caminaba en sentido contrario por la playa.

Sobre el fatídico encuentro, el hoy director de Policía Científica afirmó: "El encuentro es casual, no sería algo premeditado, las heridas en brazos pudieron haber sido amenazas para llevarla al monte, y que ante una negativa ella presenta un golpe en el orbital izquierdo, ese golpe debe haber sido ante una negativa de algo que se le pidió y se negó, y que ese fue el desencadenante, una forma de amedrentarla. Ahí pudo haberse desarrollado todo lo demás". "Ella salió a pasear, salió a caminar, la vieron sola en un lugar bastante aislado, capaz la idea no fue matarla, sino pretender tener algo con ella y derivó la muerte", explicó.

Para la magistrada, la versión del procesado de que la joven se sintió mal es "nada creíble a la luz de la lógica y los hechos acontecidos". El Cachila afirmó que "la joven se sintió mal" y que él le aconsejó que tomara agua, pues llevaba una "botella chica de agua sin gas".

Posteriormente, dijo que Lola "se sentó" y que "cayó de rodillas", "pegándose de costado". Precisamente, la víctima tenía un golpe en un costado de la frente, sólo que dicha lesión no obedeció a que cayó "pegándose de costado", sino que le fue propinado un contundente golpe de puño, conforme certifica el médico forense: "Las lesiones externas: un hematoma en la región fronto-temporal izquierda, que solamente se pudo producir en un sujeto vivo. El golpe pudo ocasionarse con un puñetazo, sea de frente o de costado".

En cuanto a la caída de "rodillas", no puede pasarse por alto ya que por la dirección en que corría la sangre, desde el cuello hacia las piernas, la víctima debió encontrarse "arrodillada" o bien en cuclillas. "Y esa sangre que corría desde su cuello no obedecía a otra cosa que a varios cortes efectuados en la zona de la garganta", señala el documento.

Lola fue encontrada con restos de hojas de acacias en las manos con las manos cerradas y varias lesiones externas: un hematoma en la región fronto-temporal izquierda y heridas cortantes en el cuello y brazos. No obstante, pericias forenses establecieron que la joven murió asfixiada y que tenía en su aparato respiratorio arena, incluso en tráquea y bronquios.

Es decir que, a pesar de la versión "endeble e ilógica" del indagado, lo cierto es que a Lola le fueron provocadas heridas varias en cuello y brazos y que asimismo existe prueba pericial sobre la actuación de más de un agresor. En este punto es importante destacar que las pericias forenses indicaron que las heridas cortantes se realizaron con dos armas blancas de distinto filo, por lo que se puede presumir que actuaron al menos dos agresores.

De la forma de muerte se concluye: "Es posible que el mecanismo de la muerte haya sido acaecido por doble mecanismo: la herida de cuello y aspiración de arena. La herida de cuello interesaría -afectaría- vaso superficial venoso el cual sangra más lentamente que vaso arterial y dilata un poco más el momento de muerte. Que haya habido resistencia y gritos, lo cual lleva a que la víctima sea reducida boca abajo durante su agonía contra la arena la cual aspira. Que los agresores hayan sido dos y las armas dos con diferentes filos. Que la muerte haya sido el día domingo".

Es decir, que la muerte fue provocada porque la víctima fue sujetada contra el suelo aspirando y tragando arena, la que fue encontrada en sus vías aéreas, bronquios, tráquea y cavidad bucal, evidenciando que se intentó asfixiarla contra el suelo. "Así, la increíble explicación que intenta brindar el indagado sobre un simple ‘desmayo' de Lola, no se compadece ni con la lógica ni con el informativo probatorio reunido", señala el texto.

"Abundan elementos para considerar a la luz de la sana crítica que el indagado estuvo con la víctima el día de los desgraciados hechos y en el lugar donde acontecieron, permaneciendo con ella hasta que dejó de existir, y verificando la inexistencia de signos de vida. Ello determinó que huyera del lugar", asevera.

"El indagado falta a la verdad en lo medular, que es en la forma en que se dio muerte a la chica, y quién o quiénes lo acompañaron, dejando a las claras que ese vacío en sus declaraciones se deben a que no quería ir preso, como él mismo expresó. Él mismo reconoce: ‘ahí está el problema, yo estuve con ella'. Es decir, estuvo el día de los hechos y mantuvo una conversación con ella", argumenta.

Del documento surge también que la adolescente intentó defenderse, "habiéndose recabado muestras de sangre, que bien pueden corresponder a otro copartícipe del crimen, y que si bien a la fecha no ha sido identificado, no enerva la responsabilidad de M. como coautor del hecho".

La pericia semiológica, por su parte, arrojó que M. demostró "gestualidad restrictiva", esto es, que cuando puntualmente se le realizaban preguntas en torno a Lola, reflejaba un "lenguaje gestual y un nivel de estrés que no acontecía cuando se le hacían otras preguntas que nada tenían que ver con el caso".

Reveló asimismo signos de "preocupación y nerviosismo en el manejo de las manos, los pies, la mirada, bajando la cabeza, ocultándola entre sus manos al ser preguntado sobre el caso, manifestando que no recordaba nada de lo sucedido".

El documento establece que en adelante se deberá ampliar la investigación "en la medida de las humanas posibilidades", a fin de hallar a los demás partícipes tras la prueba de ADN sobre la sangre encontrada.