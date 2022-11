Caso Cor: para Ojeda la explicación policial no es suficiente para Tribunal de Apelaciones

Judiciales

El abogado penalista y representante legal del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) volvió a referirse este viernes a la sentencia del Tribunal de Apelaciones que revocó la resolución en primera instancia de la Justicia y condenó a uno de los efectivos que participó de la persecución en la que murió Santiago Cor, en el departamento de Durazno.

Entrevistado en Otra mañana de Radio Oriental, el abogado manifestó “mucha sorpresa” por la resolución y aclaró que, aunque respeta todas las resoluciones judiciales, “no comparte” lo estipulado. En este sentido, aclaró que el tribunal determinó su condena a 18 meses de prisión, pero con cumplimiento sustituido por libertad a prueba.

“La propia sentencia la resuelve juzgando esto sin ni un día de cárcel. Recordemos que la Fiscalía pedía seis años de cárcel efectiva para los dos funcionarios, y, la sentencia del tribunal, si bien establece una responsabilidad, la establece con libertad a prueba. O sea, sin un solo día de cárcel para el funcionario porque lo considera un homicidio imprudente”, comentó.

Igualmente, expresó que sigue “convencido” de que ambos policías “no tienen ninguna responsabilidad” con el fallecimiento. “Obviamente lamentamos la tragedia, lo hemos hecho desde el primer día, pero estoy convencido de que una injusticia no se tapa con otra”, dijo, y especificó que la muerte de Cor “no se tapa” llevando preso a “alguien que no fue el responsable de su fallecimiento”.

“En la medida de que no hay jurídicamente nexo causal entre lo que hace el policía y lo que pasa al final, porque lamentablemente quien decide darse a la fuga sin mayor razón para hacerlo, es la que luego fallece. Quien decide tomar una curva a toda velocidad es quien luego fallece. Lo vuelvo a preguntar: ¿qué hubiera pasado si en lugar de fallecer él hubiera fallecido otra persona o hubiera atropellado una persona? ¿Qué estaríamos discutiendo en este caso?”, cuestionó.

Con respecto a lo jurídico, Ojeda aseguró que el Tribunal de Apelaciones “le corrige” la acusación a la Fiscalía y la lleva a un lugar “mucho mejor construido” de lo que estaba, pero, sin perjuicio de eso, siguen “sin compartir el fondo del asunto”. “No vemos cómo se le puede imputar una responsabilidad a alguien en este caso. Por eso recurrimos esta sentencia ante la Suprema Corte de Justicia y que diga la corte si acá hubo o no hubo delito”, opinó.

Finalmente, el abogado penalista consideró que esta sentencia de la Justicia “deroga las persecuciones policiales” y los “obliga” a recorrer el país para “decirle a cada trabajador policial que no persiga a una sola persona más” porque, a su entender, a partir de ahora, lo que le pase a la persona perseguida “será siempre responsabilidad” del policía.

“La verdad, yo prefiero que, si estas son las reglas de juego a partir de ahora, ningún policía más vaya atrás de nadie. Ni sospechoso ni delincuente ni nada. La verdad, con franqueza, lo que más me importa es lo que le pase al trabajador policial. Y bueno, si se pierde de detener a alguien por no haberlo perseguido, prefiero que tenga una sanción administrativa y no penal. Esto lo hemos hablado con el sindicato. Si así son las reglas de juego, que se hagan cargo de haber derogado las persecuciones policiales”, apuntó.

“Claramente el respaldo del ministro no ha sido suficiente para que no sean condenados, entonces, le agradezco mucho las palabras al ministro y le agradezco el respaldo contra todo, porque no le importó que lo criticaran, no le importa nada. Ahora, lamentablemente, lo que dice el ministro no obliga al Poder Judicial”, añadió.

El abogado sostuvo que hubo una explicación policial que fue respaldada por Heber, la que sí alcanzó para la Justicia pero no para el tribunal.

Por último, Ojeda sostuvo que, si el ministro le pide que hagan algo con estas reglas, “tendrán que desobedecer esa orden” porque prefiere una “sanción administrativa y que no vayan presos”.

“Me dirás que es más injusto, bueno, creo que, a la hora de elegir un mal, elijo el mal menor. Así que, bueno, ocurrido esto habrá que plantearse cuestiones del funcionamiento policial ya mismo. Estamos evaluando qué acciones vamos a tomar a este respecto, pero obviamente habrá que dar una directiva o recomendación a los policías de no salir más en persecución de nadie”, concluyó.