Carta de APU por una entrevista a Bettiana Díaz generó críticas de periodistas: ¿qué pasó?

Montevideo Portal

Un comunicado de la Secretaría de Género y Feminismos de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) generó polémica entre periodistas y comunicadores en redes sociales tras cuestionar el abordaje que el periodista Leonardo Pereyra realizó durante una entrevista a la senadora frenteamplista Bettiana Díaz en un programa de streaming de El Observador.

Durante el intercambio, Pereyra le preguntó a la legisladora por una historia que había publicado en Instagram dedicada a sus exparejas. Según consignó el comunicado, la legisladora “cuestionó que se le formularan preguntas vinculadas a publicaciones de carácter personal en redes sociales, señalando que no constituyen asuntos de interés público vinculados a su desempeño como representante”.

El texto agregó que Díaz “planteó que este tipo de abordajes difícilmente son aplicados con la misma insistencia a dirigentes varones, poniendo sobre la mesa una discusión necesaria sobre los sesgos de género presentes en la cobertura mediática de las mujeres que participan en la vida política”.

A su vez, el comunicado sostuvo que “la violencia política basada en género es una realidad ampliamente documentada y reconocida por organismos internacionales”, y citó una investigación realizada por ONU Mujeres y la Universidad de la República, según la cual “el 81,3% de las candidatas electas al Parlamento experimentó al menos una forma de violencia durante la campaña electoral”.

El gremio remarcó que defiende “el derecho a realizar preguntas, investigar y ejercer el periodismo con libertad”, pero advirtió que “la libertad de prensa no puede confundirse con la reproducción de prácticas que refuercen desigualdades estructurales ni con la normalización de abordajes que afecten de manera diferenciada a las mujeres que participan en política”.

El comunicado generó polémica en redes sociales y varios comunicadores se hicieron eco, empezando por el propio Pereyra. El periodista de El Observador y Todo se sabe definió a APU como un “sindicato lamentable” que “se dedica a defender políticos y criticar periodistas sin el menor argumento” y negó que haya existido violencia de su parte.

Ignacio Álvarez, compañero de Pereyra en Todo se sabe, cuestionó que el gremio haya tildado de “violento” el accionar: “Resulta que a la mina se le da por jactarse de su tuneo públicamente y si un periodista le pregunta al respecto está siendo violento. Háganse dar por dónde más les guste”.

Por otra parte, el periodista Leonel García, de Búsqueda y Azul FM, comentó que, si bien está “afiliado desde hace años” a APU, jamás esperó “ver a un gremio defender a un político en detrimento de trabajadores de su propio gremio, estén afiliados o no”.