Carolina Cosse presentó su candidatura, con énfasis en una Montevideo más integrada

Política

Carolina Cosse presentó oficialmente su candidatura a la intendencia de Montevideo esta mañana en La Huella de Seregni, junto a los sectores que la respaldan. Entre las figuras del Frente Amplio que la acompañaron en la mesa estaban Constanza Moreira, Juan Castillo, Gonzalo Civila y Carlos Varela, entre otros.

Al comienzo del encuentro, se leyó un comunicado de apoyo de los sectores, en el que se señaló que Cosse tiene una "mirada política de departamento para todas y todos". Destacaron que su candidatura asegurará "cercanía con la gente, democratizar el acceso a espacios públicos, dar servicios y oportunidades por igual".

En su discurso, Cosse agradeció a los frenteamplistas que la llevaron hasta su candidatura. "Hoy me acompaña mucha gente. Esta precandidatura ha sido un proceso natural, colectivo. No es un proceso individual y en este proceso me han acompañado sectores que están en la mesa. Me siento honrada por esta compañía", dijo.

"Ojalá esta candidatura refleje el compromiso, la rebeldía y alegría del pueblo frentista que se puso al hombro la campaña. Ojalá logremos que refleje la necesidades y sueños de todas las montevideanas y montevideanos", dijo, agregando que la forma de hacerlo será estando "más cerca".

"Tenemos que estar cerca para lograr una Montevideo integrada, sin confrontaciones, donde no haya ganadores o perdedores. Para los que la pasan bien y los que la están pasando mal. Para los que tienen trabajo y los que buscan trabajo. Una Montevideo abierta al futuro, ordenada, inteligente. Montevideo es hermosa, la hicimos nuestra cuando éramos niños. Una Montevideo más humana, cercana, para que no salgas a buscar lo que está bien, sino que lo que está bien te venga a buscar a vos", dijo.