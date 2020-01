Carolina Cosse impulsa su plan de “democratización de la calidad urbana” para la IM

Política

La senadora electa se refirió a la candidatura de Daniel Martínez, pero aseguró que esto no debería transformarse en una elección interna.

Si no es para todos...

La senadora electa y candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio Carolina Cosse manifestó que quiere "democratizar la calidad urbana" y terminar con la "polarización" de la ciudad.

En entrevista con el programa Arriba Gente de Canal 10, Cosse expresó parte de lo que piensa llevar a cabo en caso de ser electa en los comicios del 10 de mayo y con un mapa de Montevideo expresó que su principal idea es "democratizar" los servicios públicos que actualmente se centran en la zona sur y este.

"Me entusiasma mucho lo que puede ser Montevideo por el momento histórico en el que estamos, por el siglo en el que estamos viviendo y porque las anteriores administraciones frenteamplistas, incluida la actual, han tomado definiciones y hecho cambios", expresó Cosse.

"Me entusiasma la posibilidad de democratizar la calidad urbana, que la calidad urbana que tenemos acá -señalando Ciudad Vieja y Centro en el mapa- la vivamos todos los montevideanos", añadió.

"Lo que está bien, tiene que estar cerca. Eso significa el papel relevante que debe tener el espacio público. Cada vez que Montevideo ha invertido en espacios públicos, el éxito ha sido impresionante", continuó.

"Creo que tenemos que trabajar en la integración y eso es despolarizar", manifestó la exministra de Industria y agregó que la despolarización debería darse "en términos sociales y territoriales".

En este sentido, explicó que la polarización entre "dos Montevideos" (uno representado principalmente en la zona sur y este y otro representado en el resto del territorio) es generada por una "segregación territorial" que provoca "un círculo negativo" de marginación.

Entre otros temas a trabajar en su gestión, expresó que desea universalizar el transporte público eléctrico y trabajar para que Montevideo sea "la ciudad más limpia, luminosa y cuidadosa".

Frente Amplio

Cosse fue consultada por la interna frenteamplista y la sorpresiva candidatura de Daniel Martínez, que en un principio había anunciado que no iría por la reelección.

"A mí me parece muy importante que nuestro Frente Amplio gane la Intendencia de Montevideo, y pase lo que pase, como siempre, voy a dar todo de mí para ayudar a que eso suceda, esté en el lugar que esté. Pero no porque sea una competencia para ganar, sino porque creo que lo que nos anima como frenteamplistas es que la ciudad no se detenga", expresó la ingeniera.

Consultada específicamente por la candidatura de Martínez, Cosse manifestó que no cree "que esto sea una competencia entre personas", o al menos "no debería serlo".

"Creo que el centro tiene que ser Montevideo, que nosotros tenemos que hacer una síntesis política y poner en el centro a la gente, el futuro de la gente. Yo no voy a hablar de otros, nunca hablo de otros, voy a hablar de lo que me entusiasma verdaderamente", concluyó.

Montevideo Portal