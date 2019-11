Carolina Cosse: “En algunos lugares de Uruguay no hay problemas de inseguridad”

Política

La senadora electa por el Frente Amplio y exministra de Industria, Carolina Cosse, fue entrevistada por la radio del departamento de Maldonado, FM Gente y un fragmento de esta fue compartida por el periodista Leonardo Sarro en Twitter. Cosse fue consultada sobre uno de los temas más importantes de esta campaña electoral: la seguridad.

La exministra aseguró que en las recorridas que realizó en el país, se dio cuenta de que, en algunos sectores del Uruguay, no sufren el problema de inseguridad, pero que por otra parte reconoce que en general el país sufre un problema en este tema.

"El primer tema (en cuanto a importancia) es seguridad porque comparto la preocupación de la población y conozco la situación de seguridad que hay en muchos lugares del país. En algunos me parece que son muy graves, en otro son más dominables y en otros no hay, pero no estoy diciendo que no hay problemas de seguridad", sostuvo Cosse.

Además, la senadora electa contó una anécdota sobre este tema. "Llegaba con una amiga a un lugar. Íbamos en el auto de mi amiga, nos bajamos y no sé qué iba a hacer mi amiga. La persona del lugar le dice, 'No, deja el auto abierto igual'. Con el auto abierto fuimos a la reunión. Allí había mucha gente y de repente saltó el tema seguridad. Se empezaron a quejar y mi amiga le dice (a la persona que habían hablado anteriormente): '¿Pero vos no dijiste que dejara el auto abierto?'", sostuvo Cosse.

Y continuó, "entonces ahí empezamos a preguntarnos: ¿Pero acá hay problemas de seguridad? Los que se encontraban en la reunión contestaron: Bueno, en verdad acá no hay".

Por último, la exministra sostuvo que es un tema que hay que mirar con muchísimo cuidado y con mucha profesionalidad.

