Cardoso: cuando concluya la instancia judicial me “encargaré de quienes me difamaron”

El plenario de la Cámara de Diputados trató este jueves los dos informes que realizaron las Comisiones Investigadoras por las gestiones al frente del Ministerio de Turismo. La bancada del Frente Amplio pidió la renuncia a su escaño del diputado colorado y exministro Germán Cardoso, mientras que los de la coalición (mayoría) determinaron enviar todas las actuaciones de la comisión que investigó la gestión entre el 2010 y el 2021 a la Fiscalía.

El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo en conferencia de prensa que “no hay ninguna actuación” que “amerite el reproche penal” porque todas las actuaciones “estaban comprendidas dentro del marco de la ley”. “Entendemos que todo tiene que pasar a la órbita de la Justicia. Si la Justicia convoca al exministro y actual diputado Germán Cardoso será la Justicia la que tendrá que hacerlo, hasta ahora la Fiscalía no ha convocado a ninguno de los participantes de la gestión de los últimos años”, agregó.

Quien no dialogó ante la prensa fue Cardoso, que durante la sesión se lo notó muy enojado, incluso con un reproche hacia el Movimiento de Participación Popular (MPP) y a los tupamaros, cuando hablaron sobre los “amiguismos”, sin embargo, se manifestó a través de su cuenta de Twitter e hizo referencia al asunto.

En primer lugar, dijo que, previo a la creación de la Comisión Investigadora, algunos integrantes del Frente Amplio “afirmaron que no iba a poder cumplir su trabajo”, pero destacó que se “equivocaron” porque “funcionó en un marco de respeto”. “El circo quedó en la prensa y hubo actores políticos que se prestaron para ello”, opinó.

“La resolución final de la Investigadora en el informe mayoritario es contundente: no se cometió ninguna irregularidad ni ningún delito en mi gestión al frente del Ministerio de Turismo. Ahora se enviarán todos los antecedentes a la Justicia y las garantías legales estarán allí como debe ser”, agregó.

En este sentido, Cardoso subrayó que de lo que surge de las investigaciones es que “no hubo dolo” ni “ninguna irregularidad administrativa”, sino que —afirmó— lo único que se encontró para criticarlo fue “una factura de un almuerzo que se pagó varios meses tarde. “Vaya gravedad”, indicó.

“Sin embargo, de esta Comisión Investigadora también surge que varios actores privados se beneficiaron de partidas millonarias en dólares durante la gestión de Lilián Kechichián. La agencia Young & Rubicam recomendó al MINTUR de Kechichián contratar a una firma (Xaxis) que integra su propio grupo empresarial. Lo hizo reiteradamente y por cifras varias veces millonarias en dólares. O sea, se recomendaba a sí misma, generándose ganancias extraordinarias”, agregó.

A modo de ejemplo, Cardoso dijo que en 2019 Turismo gastó 900 mil dólares en publicidad digital y 500 mil dólares “fueron solo para Xaxis, empresa dirigida por la esposa Álvaro Moré, propietario de Young & Rubicam”.

“Quedó demostrado (así lo documentan los expedientes) que las propuestas de publicidad en mi gestión como ministro venían de Young & Rubincam. Todas las propuestas que llegaban al MINTUR eran enviadas a la agencia de publicidad y que las contrataciones eran sugeridas por la misma”, sostuvo.

“Por el contrario, en la administración Kechichian se tomaban el atributo de decidir en qué medios pautaban y en cuáles no, según declaró Liberoff. La agencia de publicidad sólo sugería, afirmó el exsubsecretario de Turismo. Yo me pregunto, ¿con qué conocimiento técnico lo hacían?”, cuestionó.

Con respecto a las compras directas, según Cardoso, en la comisión se indagó los dos períodos de Kechichián y allí surgió que, durante año, “se utilizó” este método de compra legal y que “muchísimas” fueron observadas por el Tribunal de Cuentas y “hubo reiteradas compras sin certificación de (Ministerio de) Economía (y Finanzas)”.

“Kechichián no tuvo ninguna crisis sanitaria como para no poder planificar con tiempo la inversión publicitaria, sin embargo, su gestión está repleta de observaciones del Tribunal de Cuentas y algunas de ellas resultan muy graves”, acotó.

Por último, Cardoso señaló que espera que la Justicia encuentro quien no actuó con la debida dirigencia y fue el responsable de esta “malversación del dinero de los uruguayos”. “Que Kechichián no haya participado en las reuniones de este entuerto no la exime de culpa. Era la ministra ¿O hacían todo a su espalda? Kechichián debe hacerse cargo y no lavarse las manos o hacerse la distraída. Ya le llegará el tiempo de bajarse de esa torre de marfil desde donde nos habla con argumentos falsos, medias verdades y señalamientos injuriosos”, acusó.

“Ahora vendrá una instancia judicial a la que espero con gran tranquilidad. Concluida me encargaré de quienes en este tiempo me han difamado, han generado narraciones en base a suposiciones sin reparar en las consecuencias de sus actos. Cuando todo esto termine, accionaré para que quienes lideraron esta campaña de desprestigio y quienes se prestaron a ella, sean llamados a responsabilidad”, añadió.

Finalmente, agradeció a todas las personas que creyeron en él y que se lo hacen sentir a diario en la calle, en un bar, en un supermercado y, por sobre todas las cosas, en su querido Maldonado, departamento que “representa por cuarta vez en el Parlamento”.

