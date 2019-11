Política

Camila Ramírez tras video del FA: "No tienen derecho a adueñarse del colectivo"

Ayer, la cuenta oficial del Frente Amplio en redes sociales publicó un video bajo el título "La comunidad sorda nos deja un mensaje".

"Se suma al #VotoAVoto porque quiere un gobierno comprometido con la equidad y con la construcción de oportunidades para todos/as, que trabaje para profundizar derechos y no para cortarlos", escribió.

En el video, varias personas brindan mensajes mediante lenguaje de señas. "Hola, tenemos un mensaje muy importante para vos. Vamos a decir por qué votamos a Daniel Martínez. Queremos a un gobierno que nos ofrezca un camino seguro, con paz y tranquilidad. Por eso voto a Daniel Martínez", comienza.

"Queremos un gobierno que sea para el pueblo, que sea para todos los más humildes y no para un puñado de privilegiados", dice otra persona. El video tiene al final un gráfico con la frase "Un mensaje muy importante. Por qué la comunidad sorda apoya a Daniel Martínez".

La difusión de este video molestó a la diputada suplente Camila Ramírez (Partido Nacional), quien en 2015 se convirtió en la primera diputada sorda de la historia uruguaya.



"El video que se subió por parte del Frente Amplio no nos representa, no toda la comunidad sorda vota a Daniel Martínez, muchas gracias por una campaña mala, porque hay un sordo uruguayo en el video que NO vive acá", aclaró Ramírez.

Ramírez difundió a través de Twitter que la primera ley de derechos para personas con discapacidad fue iniciativa blanca (de Ruperto Long) y que la ley que reconoce la lengua de señas fue formulada en 1999 por el legislador nacionalista Carlos Garat.

