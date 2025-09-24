Cambio en Rondeau, Comercio y Ellauri: cómo afectan los cambios anunciados por la IM

Locales

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) presentó en el pasado martes una serie de medidas para renovar la movilidad de la capital.

El director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez, explicó en rueda de prensa que se tratan de 16 acciones que pretenden mejorar los esquemas de fiscalización, los estacionamientos, el carril solo bus y la fijación del estacionamiento en veredas. Además, se implementarán “acciones de ordenamiento y de adaptación, que son acciones de corrección”, expresó.

En la misma línea, advirtió que se prohibirá estacionar en sentido de ingreso al Centro, desde la hora 7:00 hasta las 14:00, y en el sentido de salida, de 14 a 20 horas.

En cuanto a la fiscalización, la IM presentará siete nuevos equipos de estacionamiento y detención irregular en diferentes puntos del departamento.

Los dispositivos estarán ubicados en: Bv. España, entre Roque Graseras y Rambla República del Perú (acera oeste); Av. Italia, entre Presidente Berro y Avelino Miranda (acera norte); Minas, entre Guayabos y Av. 18 de Julio (acera oeste); Goes, entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra (acera norte); Av. José Belloni, entre Teniente Galeano y Av. Gral. Flores (acera oeste); Av. Luis Alberto de Herrera, entre Gualeguay y el monumento a José Batlle y Ordóñez (acera oeste); y en Colonia, entre Arenal Grande y Av. Daniel Fernández Crespo (acera norte).

La comuna ya instaló 58 cámaras en ómnibus, las que pretenden “ponerlas en funcionamiento para fiscalizar tanto el respeto del carril solo bus, como lugares donde el ómnibus circula y hay una disposición de prohibido estacionar”, explicó el director.

Las medidas presentadas por Benítez no se aplicarán de forma inmediata, sino que a partir del mes de octubre se implementarán “paulatinamente” y sobre fin de año estarán todas las acciones en funcionamiento.

En Rondeau, la modificación abarca el tramo comprendido entre La Paz y General Caraballo, el que es equivalente a 14 cuadras. Allí, el eje de la vía se desplazará hacia el oeste, lo que permitirá contar con dos carriles en dirección norte y uno hacia el sur.

En tanto, en la calle José Ellauri, los cambios alcanzarán las cinco cuadras entre 21 de Setiembre y Bulevar España. En ese sector, pasará a tener dos carriles en sentido norte y uno en dirección sur.

Por último, en Comercio, la readecuación afectará únicamente la cuadra entre Gauna y Avenida Italia, con el fin de mejorar “la acumulación y capacidad” en ese cruce. En ese punto, la vía quedará con dos carriles hacia el sureste, según detalló la comuna.

La ubicación de los nuevos radares serán las siguientes:

Rambla República de México y José Cúneo Perinetti

Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar

Nueva Palmira y Democracia

Jujuy y Entre Ríos

Además, la IM eliminará los radares ubicados en la avenida 18 de Julio y Yaguarón; en avenida Italia y Lido (sobre el oeste), y Camino Carrasco y Lugo. En total, Montevideo tendrá 48 radares para controlar los excesos de velocidad.

Por último, el director aseguró que “ esperamos que a medida de que se apliquen estas medidas tengan resultado inmediato, sobre todo aquellas que tienen que ver con el ordenamiento del tránsito”.

Montevideo Portal