Cámara de Turismo ve “movimiento muy interesante” tras fin de semana con 90% de ocupación

Si bien la temporada de verano de este 2022 recién empieza, el movimiento en la capital mermó durante estos días y los uruguayos se trasladaron en su gran mayoría hacia los balnearios de verano de la costa, tanto al este como hacia el oeste, sobre todo el fin de semana.

Este movimiento de turismo interno se vio impulsado por la llegada de 95 mil turistas extranjeros que llegaron al país en la segunda quincena de diciembre, según informó la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR), Marina Cantera en diálogo con Montevideo Portal.

La jerarca aseguró que hasta el momento no hay un balance realizado de lo que fueron estas semanas y tampoco lo van a hacer ahora porque la temporada recién está empezando. Sin embargo, destacó que “ven cierto movimiento muy interesante” en todo el país, pero básicamente en la costa este, que es dónde históricamente se desarrolla la temporada estival.

Cantera sostuvo que en esos lugares se vio un movimiento muy importante de turistas uruguayos, que se potenció con los extranjeros y que potenció el turismo interno. “Por ahora, vemos que todo el movimiento se está dando de forma interesante y la verdad que nos pone muy contentos después de casi dos años de prácticamente no trabajar”, indicó.

Consultada sobre si ya hay datos de ocupación, la presidenta de la CAMTUR señaló que no hay cifras concretas porque aún no se hizo un relevamiento, pero comunicó que, tras contactos que se hicieron con operadores turísticos pertenecientes a la cámara, se destacó una ocupación entre el 70 y 80% en algunos destinos previo a Navidad. La ocupación bajó en la primera jornada festiva y volvió a subir a fin de año, con una ocupación que llegó al 80-90% en el fin de semana pasado.

“En fin de año es un fin de semana que se mueve mucho y estamos entre un 80-90% en los destinos que están con más ocupación, que son los de Rocha, Maldonado. Algunos de Canelones reportaban ocupaciones bastante cercanas al 80%, Colonia con un 60%. El movimiento está preformando muy bien en todo el país y eso es motivo de alegría para todo el sector”, comentó.

“A nivel de restaurantes no tenemos cifras, sabemos que hay un movimiento. Igualmente lo que está bueno visualizar frente a este movimiento es que hay algunas variables que están jugando un poco. Uno es la cantidad de plazas de alojamiento que tenemos, no olvidemos que tenemos algunos hoteles que cerraron definitivamente o con aforos menores de la que llevarían en su totalidad por temas de aforo y también hay un tema de tarifas. Claramente los precios de las tarifas no son hoy lo que son previo a la pandemia, pero el sector está muy esperanzado con esta situación”, agregó.

La jerarca explicó que la expectativa para esta temporada de verano es “mesurada” en cuanto a la situación de este verano. “Miramos con mucha cautela porque hemos aprendido en estos dos años a no ser demasiado esperanzados porque cuando uno se esperanza en que las cosas van a pasar, después la frustración es más grande cuando las cosas no pasan, entonces miramos con cierta cautela para que la frustración no sea tan importante”, explicó.

“Igualmente, por ahora, si bien la situación sanitaria está cambiando en estos últimos días por el aumento de casos, por el momento no hay una afectación general. Hubo cancelaciones en algunos destinos, mismo algunos hoteles han tenido que devolver señas, pero hay un movimiento que es bueno, sostenido y que, por el momento, no se ha visto demasiado afectado”, añadió.

Finalmente, con lo que respecta a la semana que pasó, Cantera dijo que está en “lo que se esperaba”, inclusive “hasta un poco mejor”. “Creemos que ha habido un poco de movimiento mayor al que en algún momento se esperó”, concluyó.

