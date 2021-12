Cabildo con expectativa de aprobar “en estos días” proyecto de ley forestal junto al FA

Política

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió este lunes a varios asuntos que hacen a la política general, como es actual situación de la coalición de gobierno, las propuestas presentadas por su partido y la resolución en el Parlamento, y el balance oficial.

Entrevistado en Mesa Grande, programa partidario de Cabildo Abierto transmitido por radio Universal, el senador aseguró que Cabildo Abierto surgió como “un viento nuevo”, pretendiendo levantar banderas que habían sido “pisoteadas”, algo que —consideró— “generó un descredito” de la población en la política general.

“Este partido viene cumpliendo ese papel que asumió desde el primer día. Claramente estamos a diario presentando ideas, propuestas, buscando enriquecer la visión sobre diversos temas, tratando de dar el aporte de nuestra gente. Creo que este partido, que ha sorprendido a muchos analistas en ese primer año, se hizo su espacio en el escenario político sin que nadie lo invitara, creo que ese partido está cumpliendo con esa función en el escenario político, un partido llamado a crecer porque es coherente, expresa las cosas que realmente siente. Por eso estas recorridas a lo largo y ancho del país, buscando entender cuáles son los reales de la gente y no encerrarnos aquí en Montevideo, en algún espacio de algún palacio, de algún ministerio y resolver sobre la vida de la gente sin escucharla. Esa es la gran diferencia y creo que a la larga va a generar un crecimiento real”, indicó.

En este sentido, se refirió a la situación actual de la coalición de gobierno y recordó, en primer lugar, a la gente que apostaba por la fractura del acuerdo entre CA, el Partido Nacional, el Partido Independiente y el Partido Colorado. “Hay gente que realmente apuesta y desea esa fractura y siempre tienen que buscar quién va a ser el causante, y quién mejor que este partido nuevo. Permanentemente se nos quiso endilgar el rotulo de díscolo, de piedra en el zapato. Cabildo ha demostrado que es un partido serio y responsable, arrancamos con un equipo el 1° de marzo del 2020, nuestros dos ministros siguen el gobierno y son reconocidos, y todos nuestros representantes en distintos organismos merecen el respeto por la seriedad y el compromiso”, sostuvo.

“Cabildo Abierto es un firme soporte de la coalición, lo cual no quiere decir que pierda su identidad. Es un partido diferente, por algo 270 mil uruguayos votaron a CA y no a otros partidos. Tiene una visión diferente en cuanto a la solución a los problemas que aquejan a la gente, generalmente coincidimos con el diagnóstico, pero a veces los caminos que uno entiende son los mejores para salir del problema difieren y creo que en el fondo no debilita, sino que fortalece. Sería muy triste que fuera todo monocorde, una misma visión, sobre todo, porque aquel que no está conforme lo que le queda es irse”, opinó.

“Yo la veo muy firme y fuerte a la coalición. En general, el cerno de cada una de las leyes fue aprobadas lo cual le da gobernabilidad necesaria a esta coalición para seguir adelante en el proceso de restaurar lo que fue destruido durante años de gobiernos bastantes desprolijos en el manejo de la cosa pública”, añadió.

Consultado sobre la gran cantidad de proyectos que presentaron en la Cámara de Senadores y que no fueron aprobados, Manini dijo que, haciendo un balance de año, ven con “sabor a poco” en cuanto a lo que se termina aprobando de los “múltiples proyectos de ley” y reconoció que es algo que no sucede “solo con Cabildo Abierto”, sino que con varios partidos políticos.

“A veces uno se siente impotente ante la poca celeridad o el poco avance que tienen estos procesos, pero son las reglas del juego y hay que seguir adelante. Tenemos la esperanza que el proyecto de la tenencia compartida con bastantes cambios porque hubo que tranzar en algunos casos, pero tenemos la expectativa que se apruebe en el senado antes de fin de año”, expresó.

“El proyecto de ley forestal tenemos la expectativa que se apruebe en estos días. Si no tiene cambios de lo que viene en diputados será en su aprobación definitiva y otros proyectos quedaron para el año que viene”, agregó el legislador.

Por último, el excomandante en jefe del Ejército se refirió a los asuntos sindicales, que marcaron la agenda noticiosa de los últimos días. En primer lugar, el senador cabildante destacó que su partido está “con los trabajadores” y que quieren que las condiciones de trabajo sean “las mejores posibles”.

“Creemos en la importancia de un sindicato que defienda las condiciones de trabajo y que defienda las fuentes laborales. En la campaña decíamos que acá no es el empleo al servicio del patrón ni el empleado contra el patrón. Acá se sale adelante el empleado con el patrón, sumado al patrón. Sino la empresa no camina y termina perdiéndose la fuente laboral”, aseguró.

“No estamos de acuerdo con los excesos y cuando se toma de rehén a parte de la población, por ejemplo, cuando se informa un paro el 23 de diciembre. Se pone de rehén a la gente que está volviendo a sus casas de trabajar en la capital y quiere que volver al interior. O cuando se para una refinería y se deja sin combustible, ese tipo de acciones tienen que ser reprobadas con todo lo que eso genera. Ese tipo de acciones, ese patoterismo, es lo que nosotros condenamos, creemos que los sindicatos tienen una función muy importante que cumplir, pero que no la cumplen de esa forma”, concluyó.