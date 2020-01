CA espera conocer el contenido del nuevo Ministerio de Medio Ambiente para aprobarlo

Política

El presidente Luis Lacalle Pou está llevando a cabo el proceso de transición sin saltos. Las reuniones con futuros ministros y directores de las distintas carteras se llevan sin ningún problema.

En ese sentido y ya más avanzando a estos tiempos, el presidente electo presentará en una semana exacta, es decir el próximo miércoles 22 de enero, la tan ansiada ley de urgente consideración. Según informaron este miércoles el futuro secretario y prosecretario de Presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, la ley será extensa y con temas variados.

En el lugar, Delgado fue consultado sobre la posibilidad de que la futura ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente, Irene Moreira, no estaría conforme con la creación del nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Delgado afirmó que según la información que tiene eso no es así, sin embargo, acotó que no tienen conocimiento de ese tema.

Delgado, además, agregó que en el documento firmado por los cinco partidos de coalición denominado "Compromiso por el País" se establece claramente la creación de esta nueva cartera, dando a entender que si el documento se firmó es porque efectivamente estaban de acuerdo con el mismo.

Por su parte, Montevideo Portal se comunicó con fuentes de Cabildo Abierto para conocer si están conformes o no, con la creación de este nuevo Ministerio que está incluido en la ley.

Al igual que Delgado, manifestaron que en "Compromiso por el País" se manifiesta claramente la creación del mismo y el hecho de haber firmado ese documento da por descontado la posición del partido frente a la cartera nueva.

Sin embargo, las fuentes manifestaron que, más allá de estar de acuerdo de darle un carácter ministerial al tema medioambiente, habría que ver las condiciones que se van a ver cuando presenten la ley de urgente consideración.

"No podemos decir que no estamos de acuerdo porque todavía no tenemos visto el contenido", sostuvo la fuente, pero aclaró que igualmente quieren conocer las condiciones de ese nuevo ministerio.

"Vamos a esperar porque esto se va a dar naturalmente. Tampoco es un misterio. Inicialmente estamos de acuerdo, vamos a ver como se instrumenta y veremos. Incluso hay organismos que están en otros ministerios, no solo de Vivienda. Hay una secretaria que está en Presidencia de Cambio Climático. Hay que ver como eso se arregla", agregaron.

Montevideo Portal